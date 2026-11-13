¿De cuánto es el presupuesto de la semana 10 de La Granja VIP? “El Tío Pepe” llega con la evaluación de Manelyk como Capataz

Manelyk González fue Capataz por primera vez en La Granja VIP y aunque el Tío Pepe halagó su desempeño, la falta de disciplina de algunos Granjeros afectaron el presupuesto aprobado para esta semana que terminó en 33 mil Plata Cash.

El Mayoral explicó que Mane tuvo un buen desempeño, hubo armonía, una buena convivencia y trabajo en equipo. Además, señaló que gracias a todos los Granjeros los animalitos están bien atendidos, bien alimentados, los corrales en buen estado y las hortalizas progresando.

Añadió que estaba contento porque Tlacoyo está muy bien, incluso ha aumentado de peso y está aprendiendo a mejorar su comportamiento. “Los felicito por ello”, dijo el Mayoral.

A pesar de lo anterior el Tío Pepe también hizo notar los errores. “Hubo algo que faltó, no lograste tener control total sobre los Peones. Tres de ellos son tus amigos y se entiende que tienen un resultado, pero un buena Capataz no debe tener favoritos y hubo un Peón que no acató tu mandato. No pudiste revertir esa actitud y eso tiene consecuencias”.

Más allá de la evaluación, los Granjeros recibieron una sorpresa. A partir de esta semana se recalculó el monto máximo que pueden recibir pasó de 40 mil a 35 mil Plata Cash.

Por las multas, con esto deberán vivir los Granjeros la próxima semana

A pesar de que el Tío Pepe les aprobó un presupuesto de 33 mil, en realidad, los Granjeros recibirán mucho menos dinero. La razón fueron las multas que cometieron a lo largo de la semana y los dejó con solo 4 mil 87 Plata Cash.

Presupuesto

Durante la Gala del viernes de Traición Adal Ramones les advirtió que están en números rojos como nunca antes con faltas que les restarían 28 mil 913 Plata Cash. “Están en un problema muy serio, de verdad deberían de estar preocupados”.

Estas fueron las multas que redujeron el presupuesto en La Granja VIP para la semana diez:

Porque los Peones comieron comida que no les correspondía.

comieron comida que no les correspondía. Porque los Peones utilizaron la estufa principal.

utilizaron la estufa principal. Porque los Peones se llevaron cosas de la granja al granero.

se llevaron cosas de la granja al granero. Porque los Peones utilizaron el baño de la granja.

La que más multas cometió a lo largo de la semana fue Niurka quien quiso ganarse el título de peor Peona para afectar la Capatacia de Manelyk y, dijo, vengarse por todas las veces que en el pasado el equipo de la Resistencia afectó el presupuesto sin darle importancia.