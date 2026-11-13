¡Es momento de que los Granjeros comiencen a jugar individualmente! En La Traición de La Granja VIP, Julio Camejo se encargó de nominar a Mario “Mono” Osuna, pero nadie esperaba que el pico de “Copetes” cambiara todo a “Traición DOBLE” por lo que el Granjero se encargó de posicionar a Daniela “Bebeshita”.

Sin embargo, toda la estrategia cambio, cuando Kunno hizo válido el poder para sacar a uno de los Granjeros posicionados en la Tabla de Nominados, seleccionando a Mario sobre “Bebeshita”.

¿Cómo votar por mi Granjero Favorito?

Ahora es momento de que el público se encargue de votar por el Granjero Nominado, ya que los votos podrían ayudar a alguno de ellos a obtener su permanencia en La Granja VIP una semana más. Si quieres ayudar a alguno de los que están en la Tabla de Nominados puedes hacerlo de las siguientes formas:

Da clic aquí , te enviará directamente al portal para votar, selecciona a uno o a varios para dejar tus votos, ya que tengas la decisión lista, selecciona en “Enviar Votos”.

, te enviará directamente al portal para votar, selecciona a uno o a varios para dejar tus votos, ya que tengas la decisión lista, selecciona en “Enviar Votos”. Por otro lado, puedes entrar a la app de “TV Azteca en Vivo” desde cualquier dispositivo, ingresa a la opción de “¡Vota por tu Granjero Favorito!" y selecciona a tus preferidos.

Tendrás un total de 10 puntos, ya sea que todos los uses en un Granjero o en varios, no olvides que igualmente puedes dividir los puntos entre varios. Si deseas más puntos, solamente inicia sesión con un correo o realiza algunas de las misiones que aparece en el portal oficial.

¿Quiénes están en la Tabla de Nominados?

Después de presenciar la Traición entre Mario “Mono” Osuna y Daniela “Bebeshita”, se dio a conocer a los Granjeros y Granjeras que ya forman parte de la Tabla de Nominados, por lo que podrían estar en riesgo de eliminación el domingo, destacándose los siguientes nombres en La Granja VIP: