Hoy 13 de noviembre en La Granja VIP, se van a vivir fuertes encuentros, ya que Julio Camejo tendrá el poder de escoger al Granjero o Granjera que saldrá de la Tabla de Nominados en la semana 10, pero en su lugar deberá meter a alguien que se creía salvado en el Viernes de Traición, para que no te pierdas cada detalle, te dejaremos la transmisión ONLINE y EN VIVO

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¿Por qué Julio Camejo salió de la Tabla de Nominados?

En el Jueves de Salvación, Julio Camejo, Ivonne Montero, Rafael Mercadante y Kevyn “Bicolor” Contreras se enfrentaron en el Juego de Salvación, después de un intenso circuito el Granjero logró superar a los demás, teniendo la gran oportunidad de salir de placa, además de tener poder sobre la Traición de hoy, su decisión podría generar un importante cambio en la estrategia de Los Disfuncionales y La Resistencia.