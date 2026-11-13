ÚLTIMA HORA: Julio Camejo traiciona a Mario “Mono” Osuna pero el poder de Kunno lo saca de la Tabla de Nominados de La Granja VIP

La estrategia dentro de La Granja VIP volvió a dar un giro inesperado tras la victoria de Julio Camejo, ya que hoy tuvo en sus manos el poder de cambiar la Tabla de Nominados y su decisión puso en peligro la permanencia de Mario “Mono” Osuna, pero con el poder de Kunno logró salir de la Tabla de Nominados.

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¿A quién traicionó Julio Camejo en La Granja VIP?

La tensión aumentó durante esta noche de Viernes de Traición de la semana 10, luego de que Julio Camejo consiguiera una importante ventaja al ganar el Juego de Salvación en la que se enfrentó contra Ivonne Montero, Rafa Mercadante y Kevyn “Bicolor”.

Gracias a esta victoria, Julio obtuvo el poder de sacar a Kevyn de los nominados y colocar en su lugar a Mario “Mono” Osuna, quien durante estos días se encontraba a salvo. Sin embargo, nadie esperaba que Kunno usara su poder para salvar al Granjero, pudiendo ayudar a Daniela “Bebeshita” quien igualmente estaba en riesgo por la Doble Traición.

Entre las opciones que tuvo el Granjero para colocar en la lista de nominados se encontraba, Mario “Mono” Osuna, Kunno y “Bebeshita”. De estos nombres finalmente decidió elegir a Mario “Mono” Osuna. La decisión de Camejo representa un movimiento importante, pues Mario “Mono” Osuna tendrá que enfrentarse a las votaciones del público para intentar continuar en la competencia.

¿Quiénes estaban nominados antes del Viernes de Traición?

Antes de esta dinámica, la lista de nominados estaba integrada por: Niurka Marcos., Ivonne Montero, Rafael Mercadante y Kevyn “Bicolor” Contreras. Por su parte, Mono, Kunno y Bebeshita se encontraban entre los participantes que podían terminar en la placa. Manelyk, como Capataz, contaba con inmunidad.

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