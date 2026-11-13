Kunno revela a Mono con quiénes quiere compartir la final de La Granja VIP y excluye a Bebeshita: esta es su razón

Kunno compartió con Mario “Mono” Osuna qué tomaría en cuenta para elegir a los compañeros con los que le gustaría llegar a la final de La Granja VIP. Durante la conversación, destacó las características que reconoce en el exfutbolista y puso sobre la mesa una observación sobre Daniela Alexis “Bebeshita”, a quien mencionó al explicar sus reservas.

¿Con quién quiere llegar Kunno a la final de La Granja VIP?

Al hablar de ese posible escenario, Kunno expresó primero su deseo de que los cuatro integrantes de La Resistencia pudieran avanzar juntos. “A mí me encantaría que todos llegáramos juntos a la final, los cuatro”, comentó, mientras Osuna respondió: “Sí, güey”.

Después, el granjero explicó qué buscaría si tuviera que acotar esa elección. Su planteamiento estuvo relacionado con compartir una misma manera de pensar: “Pero si se llegara a cerrar, a mí me gustaría llegar con quienes sí piensan lo mismo que yo”. Para explicar su preferencia, tomó como ejemplo a su interlocutor. “Yo en ti veo que tú eres frontal, que tú eres 100% Resistencia, ¿me explico?”, le dijo.

¿Qué dijo Kunno sobre Bebeshita?

Kunno sostuvo que, desde su perspectiva, los cuatro comparten esa identificación con La Resistencia. Sin embargo, enseguida introdujo una observación sobre su compañera Bebeshita y su relacion con Kevyn Bicolor: “Y yo creo que los cuatro lo somos, pero ¿qué pasa ahorita con Bebé? Está durmiendo con él. ¿Sabes cómo?”.

Mono contestó afirmativamente y escuchó la explicación. Kunno buscó entonces una expresión para describir lo que acababa de mencionar: “Son… ¿cómo se dice? Como cabos sueltos”.

¿Qué ha pasado entre Bebeshita y Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

Daniela Alexis “Bebeshita” y Kevyn “Bicolor” Contreras han tenido acercamientos y desacuerdos sobre su relación en La Granja VIP. En una conversación con Julio Camejo, la granjera reconoció que estaba enamorada y pidió claridad sobre los sentimientos del comediante: “Si le intereso, si no, que me lo diga”. También expresó que no quería recibir promesas que no se cumplieran.

Sus diferencias también llegaron al juego. Durante La Traición de la semana nueve, Bebeshita decidió salvar a Camejo y enviar a Bicolor a la tabla de nominados. Después, al explicar su elección a Mono Osuna, aseguró que había llegado a un límite por el trato de Kevyn y que ya no pensaba apoyarlo. En una charla difundida el ocho de noviembre, el comediante se despidió de ella para dar por terminada su relación.

Posteriormente ocurrió otro desacuerdo: Kevyn mojó la cama de Bebeshita en el área de Peones después de que ella desarmara los instrumentos que había improvisado con cubetas. Daniela consideró excesiva su reacción y sostuvo que él se confiaba en el cariño que le tenía. Estos desencuentros también fueron tema entre sus aliados: Kunno y Manelyk González cuestionaron que su compañera les compartiera reclamos sobre Bicolor y después volviera a acercarse a él.