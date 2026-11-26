A pocos días de su salida de La Granja VIP, Daniela Alexis Barceló Trillo, “La Bebeshita”, volvió a hablar sobre el romance que mantuvo con Kevyn “Bicolor” Contreras. Durante una entrevista con Shanik Berman, la influencer abordó la posibilidad de estar embarazada del comediante y reveló cuáles son sus deseos respecto a la maternidad.

En medio de la conversación, la periodista le recordó una declaración en la que había hecho referencia a un periodo de nueve meses. Posteriormente, le preguntó si le gustaría estar embarazada, a lo que la exgranjera respondió que convertirse en madre es algo que desea, aunque actualmente no quisiera tener un hijo con Bicolor.

“Sí, quiero un bebé, pero no quisiera ya de él”, expresó Daniela, quien también explicó que durante su romance con el comediante no tenía la intención de quedar embarazada.

Ante la posibilidad hipotética de estar esperando un bebé, la creadora de contenido señaló que tendría que aceptar lo que sucediera. “Si lo tengo dentro, pues ya Dios dirá. Ojalá y no”, manifestó.

¿Por qué Bebeshita ya no quiere tener un hijo con Kevyn Bicolor?

Además de hablar sobre sus deseos de convertirse en madre, la influencer recordó algunos episodios de su relación con el comediante dentro de La Granja VIP y explicó cómo ha cambiado su percepción del romance desde que abandonó la competencia.

Cuando Shanik Berman le comentó que algunas personas consideran que Kevyn podría ganar el reality, Daniela reconoció que no desea que eso suceda y explicó que, desde su perspectiva, sufrió durante su relación con él. “Me hizo mucho daño adentro, bebé. Me hizo sufrir mucho”, aseguró la exgranjera.

Asimismo, Bebeshita reconoció que permaneció junto a Contreras porque esperaba que su comportamiento cambiara. Según su relato, durante el día tenían diferencias relacionadas con la competencia, mientras que por las noches el comediante le pedía perdón y le decía que quería continuar a su lado.