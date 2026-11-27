Ivonne Montero ha protagonizado varios momentos polémicos en La Granja VIP, pues a pesar de que ella siempre afirma que no le interesan los conflictos, termina envuelta en pleitos y enfrentamientos con sus rivales. Y la que no pierde ni una sola oportunidad para analizar su juego, es Niurka, quien considera que Ivonne Montero marcó su fracaso desde antes de entrar al creer que era superior a sus adversarios, sin considerar todo lo que podría pasar después.

De acuerdo con lo que la vedette le explicó a Kevyn Contreras y Gloria Murillo, ella tiene muy presente la vez que Ivonne dijo que el programa era solo suyo, pues esta frase le pareció soberbia en exceso y no se le olvida. Además, apuntó que al menos desde su perspectiva, esta actitud hace que quedes mal ante las personas y hasta puede decretar de forma negativa, en especial porque hasta ahora no ha reconocido que todos los Granjeros tienen algo que aportar.

“Dijo una frase que para mí es soberbia. Esas cosas no se dicen porque el destino es travieso. Entró diciendo ‘este reality es mío’ y eso no se debe hacer, porque te ves arrogante, prepotente, soberbia’. Este programa es de todos porque todos lo hemos hecho y más ella, que no hace ni una ching*d*”, sentenció la llamada “mujer escándalo”.

ivonne-montero-duda-niurka.jpg Niurka explicó por qué piensa que Ivonne Montero es soberbia. (ESPECIAL)

¿Niurka ya se reconcilió con Ivonne Montero? El desenlace de su enemistad en La Granja VIP

El reencuentro de Ivonne Montero y Niurka en La Granja VIP dio de qué hablar desde el primer momento. Esto porque el público ya conocía los antecedentes de su enemistad y ambas habían dejado claro que no se toleraban, por lo que se pensó que estarían totalmente divididas en la competencia.

Lo que nadie se esperaba, es que las actrices harían una tregua para fortalecerse ante el equipo de Manelyk y conformaron a los “Disfuncionales”. Esta alianza duró varias semanas y aunque en el transcurso volvieron a tener fuertes encontronazos, mantuvieron firme su postura de estar del mismo bando para avanzar. Y en la semana 12, este trató ya no existe y ya declararon estar llevando un juego individual que tendría como propósito llegar a la final de La Granja VIP.