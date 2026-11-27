Por más que ha insistido en que su juego es individual, Niurka sabe que las alianzas han sido muy importantes para su desempeño en La Granja VIP. Y aunque ya no existe el equipo de los “Disfuncionales”, la vedette sigue siendo cercana a dos de los integrantes: Julio Camejo, al que ya conocía desde hace tiempo y Kevyn Contreras, con el que se habría llevado una grata sorpresa cuando se dio la oportunidad de conocerlo.

Así se lo confesó durante una charla mientras descansaban de las labores, en la que ambos hablaron de lo emocionados que estaban por la fiesta de este Viernes de Traición, pues piensan que será muy divertida gracias a que están con personas nuevas y se permiten convivir con todos. Fue así que la llamada “mujer escándalo” le confesó al “Bicolor” que jamás habría imaginado que se llevarían bien.

“Quién nos iba a decir cuando empezó La Granja VIP, que nosotros íbamos a ser aliados. Seguro cuando te tiré los fuetazos antes de entrar pensaste que iba a ser tu enemiga mortal. Yo también pensé que eras un odioso, pensé que eras un oj3t3, pero no”, sentenció la vedette, recordando que en primera instancia se dejó llevar por opiniones externas y por eso creía que Kevyn era desagradable, pero hasta que lo trató más se quitó esta idea de la cabeza.

niurka-no-quiere-kevyn-salvado.jpg Niurka no pensaba que podría llevarse bien con Kevyn Contreras. (ESPECIAL)

¿Niurka va a traicionar a Kevyn Contreras? La FUERTE advertencia que le hizo en La Granja VIP

Ahora que Niurka tiene en su poder la Salvación, existe la duda de si piensa sacar a Kevyn Contreras de la tabla de nominados para la semana 12. Esto porque si bien pareciera que es su única opción antes que favorecer a Manelyk, la “mujer escándalo” siempre es impredecible y además ya le había advertido al “Bicolor” que por más equipo que hicieran, ella lo dejaría de lado una vez que considerara tiempo de apostarlo todo para llegar a la final de La Granja VIP.