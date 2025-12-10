El nacimiento de la becerrita de ‘Jacinta’ le cobra factura a los granjeros al momento de levantarse

Aunque los granjeros celebraron con mucha felicidad y emoción el nacimiento de la becerrita de 'Jacinta' mientras la acompañaban en el establo, el hecho de que el acontecimiento haya ocurrido durante la guardia nocturna propició que esta mañana no se levantaran temprano ni de la mejor manera.

Todos los participantes de La Granja VIP fueron despertados prácticamente a las 09:00 horas; sin embargo, mientras el Capataz y su acompañante, Eleazar Gómez, se levantaron casi de inmediato, los demás granjeros permanecieron en sus camas pese a las constantes y ruidosas alarmas de la producción.

Cabe señalar que fue necesaria la intervención de Alfredo Adame en la habitación principal para que las celebridades decidieran levantarse, pues el último Capataz del reality show les compartió que había una sorpresa esperándolos en el comedor, la cual se trataba de un espectacular desayuno sorpresa.

Luego de que los granjeros degustaran los sabrosos chilaquiles, regresaron a dormir por otro momento al cuarto y es que algunos de ellos fueron muy vocales en cuanto a su cansancio, como 'El Patrón' Alberto del Río y César Doroteo.

Fue necesario el ingreso por primera vez del Tío Pepe a La Granja VIP para exhortar a los semifinalistas del reality show a que se prepararan lo más pronto posible para recibir a Víctor, quien los visitó para enseñarles todo lo que deben saber sobre la apicultura.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará una nueva Asamblea en la que conoceremos a quién o quiénes se unirán a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori y Eleazar Gómez en el cuadro de nominados de La Granja VIP; la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

