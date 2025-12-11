‘El Patrón’ anticipa buena calificación para Alfredo Adame como Capataz de La Granja VIP: “Lo ha hecho muy bien”

A solamente un día de conocer la calificación que el Tío Pepe le dará al mandato de Alfredo Adame como Capataz de La Granja VIP, 'El Patrón' Alberto del Río se tomó un momento durante sus actividades para hablar del desempeño que tuvo el 'Golden Boy' como figura de autoridad en el reality show.

Mientras realizaba arreglos en el chiquero, el primer nominado de esta semana señaló que los granjeros que intentaron sabotear los mandatos de César Doroteo y de él mismo como Capataz, los cuales formaban parte de la 'Golden Family', han estado trabajando sin quejarse y que sumado al desempeño del 'Team Cacaraqueo', a Adame le espera una calificación "muy buena".

Por otro lado, el luchador afirmó que Alfredo "lo ha hecho muy bien también", ya que ha tratado a todos los granjeros con mucho respeto y que ha pedido las cosas sin la necesidad de cruzar la línea en la que tuviera que usar su voz de mando o imponer su autoridad.

Cabe recordar que será el día de mañana cuando el Mayoral de La Granja VIP visite a Adal Ramones en la ceremonia de traición para dar a conocer su veredicto en torno a la calificación que recibirá el desempeño del Capataz y, salvo que ocurra algún cambio, el presupuesto para la comida de la semana final del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez o Kim Shantal del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.