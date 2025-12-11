Eleazar y Adame critican a ‘El Patrón’ previo a la Salvación: “No decimos todo el tiempo que somos buenas personas”

El último desafío de Salvación del reality show tendrá lugar esta noche y los nominados reconocen la importancia de ganarlo de cara a la gran final de La Granja VIP, pues no solamente implicaría llegar a la siguiente semana, sino que también colocarían a un último participante en la cuerda floja y quien ha sido muy vocal al respecto ha sido Eleazar Gómez .

Durante el desayuno con Alfredo Adame en la habitación del Capataz y a pesar de haber recibido una severa llamada de atención, el granjero aprovechó el momento para despotricar contra 'El Patrón' Alberto del Río.

El 'Golden Boy' le dijo a su acompañante de cuarto que el luchador la "agarró" contra su aliado desde el principio, a lo que Eleazar le respondió que el miembro del 'Team Cacaraqueo' traía un "slogan de afuera" y que ha buscado hacerle honor desde su ingreso al reality show, a diferencia de ellos que entraron para ser "sinceros" y afirmaron que no están diciendo todo el tiempo que son "buenas personas" o un "buen padre".

Además, Gómez criticó a los aliados de Alberto del Río porque han protegido al ex Capataz a lo largo de las últimas semanas y que eso no es necesario al interior de La Granja VIP, lo que propició que Adame señalara que el luchador sí necesitaba protección porque es un "muy mal jugador".

Cabe señalar que Eleazar dijo que "cuando gane la competencia" de esta noche, una de las cosas que quiere ver es la cara de 'El Patrón' porque "sabe perfectamente que si va a esa nominación, ya no regresa", a lo que Alfredo sentenció que, efectivamente, "corre peligro".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Esta noche se realizará un nuevo desafío de salvación que permitirá sacar a 'El Patrón' Alberto del Río, Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez o Kim Shantal del cuadro de nominados y la transmisión comenzará en punto de las 21:00 horas.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.