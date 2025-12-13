‘El Patrón’ celebra su pase a la última semana de La Granja VIP: “Si no salía en la segunda, me quedaba hasta el final”

Aunque era un resultado que se veía venir, anoche Kim Shantal decidió sacar a 'El Patrón' Alberto del Río del cuadro de nominados para eventualmente traicionar a César Doroteo y esta mañana el luchador decidió mandar un mensaje en el que reflexionó su paso, hasta el momento, por La Granja VIP.

El granjero aprovechó las cámaras de la cocina del reality show para agradecer el apoyo del público con el fin de que llegara a la décima semana de la competencia y recordar que antes de su ingreso le dijo a su familia que si no salía en la segunda semana, ya fuera por una eliminación o por decisión propia, se quedaba hasta el final.

Por otro lado, 'El Patrón' también recordó la "dura" placa de nominados en la que estuvo acompañado por Lolita Cortés, Alfredo Adame y Jawy Méndez, y cómo el público lo apoyó para permanecer en La Granja VIP.

Alberto del Río también hizo mención de los aliados que fueron eliminados en el camino, como Omahi y Kike Mayagoitia, y de los del 'Team Cacaraqueo', los cuales lo arroparon luego de la devastadora salida del conductor de 'Venga la Alegría' y le mostraron lealtad al momento de arriesgarse en las competencias.

Además, el condecorado luchador hizo énfasis en que los hechos, tanto al interior de La Granja VIP como afuera, son los que hacen que la gente muestre lealtad y cariño, tal y como ocurrió con Kim Shantal, César Doroteo y La Bea, pues "las palabras se las lleva el viento".

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al noveno eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Sergio Mayer Mori, Eleazar Gómez y César Doroteo, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.