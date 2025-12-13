Kim Shantal decidió TRAICIONAR a este granjero hoy viernes 12 de diciembre en La Granja VIP
Durante el VIERNES DE TRAICIÓN Kim Shantal tuvo que tomar una complicada decisión: mandar a la nominación a César Doroteo o a La Bea, ¿qué fue lo que hizo? Entérate.
Kim Shantal quedó en la placa de los nominados el miércoles después de una tensa y poderosa Asamblea, en donde las posibilidades de nominados fueron bastante limitadas, pues entre las opciones solo se encontraban a César Doroteo, La Bea y la misma Kim, haciendo que el team cacaraqueo tuviera que nominarse entre ellos.
Sin embargo Kim Shantal logró ganar el juego de la Salvación que se llevó a cabo ayer jueves 11 de diciembre, en donde Sergio Mayer Mori, El Patrón y Eleazar Gómez compitieron frente a frente para salir del podio de las nominaciones, algo que logró hacer Kim y además obtuvo el poder de la TRAICIÓN, el cual tuvo que poner a cabo hoy, decidiendo traicionar a: César Doroteo, después de decidir dejar nominado a Eleazar Gómez y salvar a El Patrón.
Recordemos que si bien César Doroteo también terminó nominado después de La Asamblea , tuvo la oportunidad de salir de esa posición después de que Sergio Mayer Mori, a través del poder del huevo dorado, decidiera sacarlo de los nominados, aunque Adal Ramones recalcó que Teo podía volver a subir durante la traición.
¿Quiénes son todos los nominados de la semana 9 de La Granja VIP?
Los nominados de la semana 9 de La Granja VIP son:
- César Doroteo
- Sergio Mayer Mori
- Eleazar Gómez
¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?
- Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota
- Localiza a tu granjero o granjera favorita
- Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos
- Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!
También puedes votar a través de la app TV Azteca En Vivo:
- Descarga e instala la aplicación app TV Azteca En Vivo . Una vez escaneado el código, sigue las instrucciones para completar la descarga. La app es gratuita y está disponible para Android y iOS.
- Ingresa al apartado de La Granja VIP. Dentro de la aplicación, busca la sección dedicada al reality. Ahí podrás ver la lista completa de granjeros y sus perfiles.
- Usa tus 10 votos diarios.Cada día tendrás 10 votos disponibles para apoyar al participante que más te guste. Puedes repartirlos entre varios granjeros o darle los 10 a tu favorito.
- Apoya todos los días. Recuerda entrar diario a la app para seguir votando. ¡Tu constancia puede ser la diferencia entre la eliminación y la victoria!