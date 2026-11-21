Manelyk González volvió a hablar de lo que Azalia Ojeda decía sobre Julio Camejo antes de salir de La Granja VIP. En una charla con Mario “Mono” Osuna y Daniela Alexis “Bebeshita”, Mane aseguró que su excompañera tenía razón. El comentario dio pie a que sus compañeros recordaran qué les había dicho Azalia y cómo veían al actor al inicio de la competencia.

¿Qué dijo Manelyk González sobre las advertencias de Azalia Ojeda?

“Qué razón tenía Azalia”, le dijo Manelyk a Mono Osuna. Él le preguntó si se refería a Julio y Bebeshita recordó que Ojeda lo había llamado “tramposo” y “mentiroso”. También dijo que Azalia había advertido que el actor podía mostrar una doble cara.

Mono Osuna contó que él sí le creyó a Azalia por lo que vio de Julio durante Encadenados. Recordó que, al principio, habían prestado poca atención al juego del actor porque se mostraba “como muy amiguito de todos”. Al final de la charla, Mane volvió a referirse a su excompañera. “Vaya, negrita, vaya que tenía razón”.

¿Qué decía Azalia Ojeda sobre Julio Camejo antes de salir de La Granja VIP?

Desde la primera semana de la segunda temporada, Azalia Ojeda les recomendó a Manelyk González y a Kunno que tuvieran cuidado con lo que les decía Camejo dentro de la competencia. La charla ocurrió cuando Kunno contaba que había conocido un lado más sensible del actor. Azalia recordó que llevaba más de dos décadas de conocerlo y que habían tenido diferencias en Survivor México.

Durante la dinámica de la manzana podrida, Azalia Ojeda eligió a Julio Camejo y le reclamó por los comentarios que, aseguró, había hecho sobre ella con otros granjeros. “Extrañamente, de las personas que hablas mal somos solamente mujeres”, le dijo. El 25 de octubre, Ojeda se convirtió en la séptima eliminada de la temporada.