Guillermo Kunno Olivo Pérez, Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, y Manelyk González hablaron de por qué consideran que La Resistencia merece seguir en La Granja VIP. Al repasar lo que han hecho como equipo, los granjeros hablaron de cómo se han mantenido unidos a pesar de sus diferencias. La conversación también llegó a lo que el público ve en La Gala y a la impresión que, a su juicio, pueden dejar los comentarios que se hacen ahí.

¿Qué razones dio La Resistencia para seguir en La Granja VIP?

“Nosotros hemos sido unidos, frontales, reales”, dijo Kunno. El creador de contenido reconoció que han tenido discusiones entre ellos y señaló que, pese a esas diferencias, han seguido juntos. También destacó que, desde su punto de vista, han evitado nominarse entre compañeros.

Bebeshita puso sobre la mesa el trabajo que han hecho dentro de La Granja. Kunno retomó ese punto y recordó que los cuatro integrantes de su equipo han sido Capataces. Al repasar el camino que han recorrido, el granjero planteó la posibilidad de que alguien del otro equipo termine por quedarse en la competencia mientras uno de ellos sale.

¿Qué cuestionó Manelyk González sobre lo que se dice en La Gala?

La conversación pasó a Julio Camejo y a cómo podía verse su desempeño desde fuera. El viernes 20 de noviembre, El Mayoral reconoció al actor por su labor como El Capataz y también destacó el trabajo de los granjeros y los Peones. Esa semana, por primera vez, recibieron el 100% del presupuesto disponible. Manelyk cuestionó que ese resultado bastara para considerar a Julio el mejor Capataz.

Mane también retomó su reclamo por los comentarios que Camejo hizo sobre ella y Bebeshita durante La Gala del jueves de Salvación. En su opinión, buena parte del público sigue el programa a través de las galas y, por eso, le preocupaba la repercusión de lo que se dijera ahí. Al referirse a los comentarios de Niurka Marcos y Julio Camejo, González los calificó de “una mega campaña de desprestigio”.

En el Viernes de Traición de la semana 11, Ivonne Montero salvó a Kunno. Bebeshita y Manelyk, en cambio, quedaron en la tabla de nominados por la Traición Doble. Sumadas a Mario ”Mono" Osuna, son tres los miembros de La Resistencia en riesgo de eliminación.