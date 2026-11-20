En la semana de la Revolución, en La Granja VIP se llevaron a cabo distintos juicios y uno de ellos fue en contra de Julio Camejo por lo que dijo el jueves de Salvación. Manelyk González fue la primera en hablar y lo llamó poco hombre.

La reina de los realities se quejó de que Julio tomaba a la ligera la situación a pesar de que realizó fuertes acusaciones, “me parece que son recursos muy bajos porque al final yo nunca me he metido con nada que tenga que ver en lo personal, nada que le afecte en su vida afuera. Al final esto es un juego y yo hablé de las cosas que pasan dentro del juego”.

En opinión de Manelyk, las declaraciones de Camejo pueden afectar la vida de una mujer y dejó en claro que ella puede hacer, deshacer y decir lo que quiera, “es mi cuerpo y son mis decisiones, él no tiene por qué opinar de eso”.

La Granjera añadió que lo peor es que pensó que Julio se disculparía con ellas, sin embargo, le pareció una situación graciosa. De hecho, durante toda la dinámica el actor estuvo haciendo bromas.

Finalmente Mane sentenció: “unos días antes le dije que no quería que siguiera jugando conmigo, que no me gustaba la manera en la que hablaban, que a mí no me gustaban los chistes que le hacían a Bebeshita, que por favor parara ese rollo y no hiciera cosas como si yo estuviera con él”.

Julio Camejo

La Bebeshita también hizo fuertes reclamos a Julio Camejo

Como parte de la misma dinámica la Bebeshita también se mostró molesta con Julio Camejo y le dijo que no había ninguna necesidad de insultarlas y humillarlas.

Recalcó que nunca se han metido con cuestiones personales y cuando el actor trató de justificarse diciendo que solo hablaba de lo que ha escuchado dentro de La Granja VIP la influencer le replicó: “yo puedo decir lo que yo quiera de mí y no por eso tú tienes el derecho de humillar, de ser grosero, ni decir cosas” y luego lo tachó de machista.

¿Qué fue lo que dijo Julio Camejo en la Gala del jueves de Salvación?

Toda la polémica despertó porque, el jueves de Salvación, Manelyk González se acercó a echarle tierra a Kevyn Contreras Bicolor y le advirtió que Julio era una sanguijuela que le estaba robando su brillo.

Camejo reaccionó muy molesto y declaró: “al menos tú y yo compa siempre hablamos de cosas positivas y no de chacales, puterías, alcohol, drogas y todas las cosas negativas que te llevan por el camino del mal en esta vida”.

Luego calificó a los miembros de la Resistencia como corrientes debido a los temas que suelen tocar en su llamado podcast del tocador.

Finalmente, cabe decir que durante el juicio Camejo se defendió diciendo que los Granjeros estaban siendo hipócritas.