Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, dijo que volvió a decepcionarse de Kevyn “Bicolor” Contreras y contó cuánto le afectó escuchar a Ivonne Montero hablar de lo que veía entre ambos en La Granja VIP. En una charla con sus compañeros, la granjera explicó por qué el comentario de la actriz durante La Traición le llegó de una manera distinta.

¿Qué dijo Ivonne Montero sobre Bebeshita y Kevyn Bicolor en La Granja VIP?

En el Viernes de Traición del 20 de noviembre, Montero usó su poder para sacar a Kunno de la tabla de nominados. Al explicar por qué dejó a Kevyn en riesgo, contó que en un principio creyó que podrían lograr grandes cosas juntos, pero que sus caminos se separaron. También dijo que le costaba darle un voto de confianza porque, a su juicio, él había expresado en varias ocasiones que ya no quería seguir en la competencia.

Entre los motivos que mencionó, Ivonne se refirió a lo que observaba entre Bicolor y Daniela. Describió la situación como “un tema rutinario con Bebeshita que se vuelve también penoso para mí porque soy mujer, porque veo, de pronto me da rabia”.

¿Por qué le llegaron a Bebeshita las palabras de Ivonne Montero?

“Me volví a decepcionar. Todos los días”, dijo Bebeshita al hablar de Kevyn. En esa misma charla, retomó lo que había escuchado durante la gala: “Lo de Ivonne me dolió, me llegó”. Al recordar sus palabras, se detuvo en el momento en que la actriz dijo lo del dolor de ver las actiudes de Kevyn siendo mujer.

Manelyk González le preguntó por qué le había llegado tanto el comentario si sus amigos ya le habían dicho algo parecido. Mario “Mono” Osuna planteó que quizá necesitaba escucharlo de alguien ajeno a su círculo. Daniela explicó que ella ya sabía que sus amigos se preocupaban por ella y que lo que la sorprendió fue oírlo de alguien a quien creía indiferente a lo que le pasaba. “Ustedes me lo dicen porque les importo, pero digo, me lo dice ella: ‘Ah, le importo’”, contó.

Kunno, por su parte, relacionó lo que dijo la actriz con los mensajes de apoyo que, recordó, le habían gritado desde afuera de La Granja: “Tú puedes sola, tú no lo necesitas, tú brillas sola”. Bebeshita dijo que sí escucha y siente ese apoyo, aunque también reconoció que la situación se le hace difícil.