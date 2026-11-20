Guillermo Kunno, conocido como Kunno, habló a la cámara después de que Ivonne Montero lo sacara de la tabla de nominados de La Granja VIP. Tras el Viernes de Traición del 20 de noviembre, el creador de contenido contó lo nervioso que estaba ante la posibilidad de llegar nominado a la gala de eliminación del domingo.

¿Qué dijo Kunno tras ser salvado por Ivonne Montero en La Granja VIP?

Fuera de riesgo, Kunno dijo que pensaba disfrutar de la fiesta, cenar y dormir a gusto. Al hablar de la ansiedad que le había provocado la nominación, explicó que se había mordido la piel alrededor de los dedos hasta lastimarse. “Tengo mis dedos lastimados”, dijo, y enseguida contó que se comía los “pellejitos” porque “sí andaba nervioso de ir a la tabla el domingo”.

El granjero también se acordó de quienes votaron por él. “A lo mejor solo fueron 10 votitos, pero son algo”, comentó. Después dijo que estaba feliz de que su mamá pudiera descansar al menos ese fin de semana, ahora que él estaba fuera de la tabla. Enseguida cambió el encargo: “Bueno, que no descanses, mamá, tienes que votar por mis amigos”.

Kunno se imaginó a su mamá viendo el programa con sus amigas de la lotería y le pidió que les dijera que se repartieran los votos. Entre las personas para las que pidió apoyo mencionó a Manelyk González y Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, quienes se sumaron a la tabla de nominados tras la Traición Doble.

¿Cómo salió Kunno de la tabla de nominados de la semana 11?

El jueves 19 de noviembre, Ivonne Montero ganó el Juego de la Salvación frente a Kunno y Niurka Marcos. Con ese resultado, la actriz salió de la tabla y obtuvo el poder de rescatar a otro granjero y nominar a alguien en su lugar durante La Traición.

Durante el Viernes de Traición, Ivonne Montero salvó a Kunno y nombró a Bebeshita como su reemplazo. Como explicó Adal Ramones, esa elección fue “por protocolo”. Copetes había sacado el papel de la Traición Doble y las únicas opciones eran Bebeshita y Manelyk González. La primera en entrar a la tabla tenía que nominar a la otra, así que ambas quedaron en la tabla de nominados de la semana 11.