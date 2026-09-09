Azalia aconseja a Manelyk y Kunno que no se fíen de este importante granjero de La Granja VIP Segunda Temporada

Las alianzas y la desconfianza comienzan a salir en La Granja VIP Segunda Temporada. Mientras Julio Camejo disfruta de los privilegios del ser Capataz esta semana, a sus espaldas los hilos de la estrategia no se detienen. En una conversación, las tensiones salieron a la luz cuando Azalia Ojeda "La Negra" decidió lanzar una tajante advertencia sobre el actor cubano a dos de sus compañeros en el juego.

Todo comenzó mientras Kunno conversaba con Manelyk González sobre el lado más vulnerable del Capataz. El influencer le decía a Mane que había percibido a Julio como un hombre profundamente sensible, revelando incluso que la noche anterior el actor le había contado vivencias personales que lo llevaron hasta las lágrimas. Mientras Manelyk escuchaba y mostraba su apoyo, Azalia se sumó al grupo para romper el clima de conmoción con un baño de realidad.

Sin rodeos, "La Negra" les recomendó no confiar ciegamente en Julio Camejo. Recordó que su historia con el artista no es nueva, pues se conocen desde hace más de dos décadas. Además, rememoró que compartieron pantalla recientemente en Survivor México, donde la convivencia entre ambos fue sumamente ríspida: "Era con el único con el que peleaba", enfatizó.

Aunque Azalia también aclaró que no lo considera un mal hombre, insistió en que dentro de un reality no siempre se puede confiar en su palabra. La charla pronto derivó en especulaciones sobre a quién enviará el Capataz directamente a nominados en la gala nocturna. Azalia concluyó con franqueza que el líder: "A veces me cae bien, a veces me cae mal".

¿Cuándo pasan las galas de La Granja VIP Segunda Temporada?