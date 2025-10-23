La Granja VIP: EN VIVO, sigue MINUTO A MINUTO el día de los granjeros y descubre quiénes son los DOS NOMINADOS de HOY miércoles 22 de octubre
Hoy se vivirá el segundo miércoles de Asamblea, donde los granjeros nominarán a sus compañeros CARA A CARA, no te pierdas la cobertura MINUTO A MINUTO.
La Granja VIP vivirá hoy su segundo miércoles de Asamblea, en donde los 15 granjeros restantes dirán frente a frente a quién de sus compañeros quieren ver en la tabla de nominación. Sigue EN VIVO la cobertura de TODO lo que está sucediendo hoy en La Granja VIP.
La Granja VIP En Vivo: Miércoles de Asamblea
Jawy recibió un fuerte castigo
Jawy es un peón y al ser peón no puede disfrutar de ciertas amenidades de La Granja VIP como dormir en las camas designadas para los granjeros, algo que hizo. Además se le llamó la atención después de haberle faltado al respeto al Mayoral: el tío Pepe. ¿El castigo? Quedarse despierto toda la noche mientras vigilaba que el fuego de una fogata no se extinguiera.
¡Con el Tío Pepe, no! Jawy rompe las reglas e insulta al Mayoral en La Granja VIP
César Doroteo duerme en el Cuarto del Capataz
César Doroteo ahora duerme en el cuarto de El Capataz, esto no por decisión de Sergio Mayer Mori, si no por los votos del publico quienes dieron más de 2 millones de votos para que Teo disfrutara de las comodidades de la habitación.
Estos son los Peones de la semana
Lola Cortés, Lis Vega, Fabiola Campomanes y Jawy son los peones de la segunda semana de La Granja VIP. Solo que en esta ocasión ya se les quitó una comodidad: ya no tienen colchones, ahora duermen encima de paja.
Sergio Mayer Mori vuelve a ser Capataz
Sergio Mayer Mori se convirtió en El Capataz por segunda ocasión consecutiva, regresando al cuarto del Capataz, solo que en esta ocasión no fue él quien escogió con quién dormir, esa decisión se le dejó al público.
La Granja VIP: Ya hay dos nominados la segunda semana
Este lunes 20 de octubre conocimos el legado de Carolina Ross: dejar nominado a Eleazar Gómez, como un último beneficio después de su eliminación. Y ayer martes 21 de octubre se vivió El Duelo, donde César Doroteo y Lis Vega, escogidos por el Capataz, se enfrentaron en un juego donde al final Lis Vega perdió, terminando nominada.