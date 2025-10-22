El Tío Pepe NO REGRESÓ hoy a La Granja VIP. Esto sabemos sobre la ausencia de El Mayoral

Anoche, 21 de octubre, Jawy Méndez fue exhibido durante el Programa En Vivo de La Granja VIP por insultar al Tío Pepe, llamándolo con una palabra altisonante. Este miércoles 22 de octubre, El Mayoral sorprendió por su ausencia. ¿Qué pasó? A continuación te contamos lo que se sabe.

El Tío Pepe no ha regresado a La Granja VIP

A un día de haber sido ofendido por Jawy, el Tío Pepe no visitó a los granjeros esta mañana. Hasta el mediodía, no se le ha visto en las cámaras y los granjeros tampoco se han encontrado con él. Sin embargo, las labores de La Granja VIP tienen que seguir.

Normalmente, el Tío Pepe visita a los peones entre las 8 y 9 de la mañana, y evalúa cómo van con sus actividades. Tras el desayuno de los granjeros, regresa para supervisar los trabajos de todos durante las próximas horas.

En esta ocasión otra especialista en labores del campo, de nombre Julieta, es quien instruyó y asesoró a los granjeros en los trabajos matutinos relacionados con hortalizas en este miércoles. Estuvieron aprendiendo sobre semillas, sembrando y laborando en el huerto.

Es posible que el Tío Pepe se incorpore a sus actividades en las próximas horas, pero todavía no se ha informado al respecto.

¿Regresará el Tío Pepe?

Según informó Adal Ramones durante el Programa En Vivo de La Granja VIP, el Tío Pepe sí vio el video de Jawy y estaba muy molesto; de hecho, no se sabía si los granjeros lo volverían a ver durante su estancia en el reality show.

Hasta el momento no se ha dado ninguna información adicional a lo que dijo Adal. Es posible que durante la emisión de esta noche, además de tener La Asamblea, nos enteremos de qué decidió El Mayoral.