Sigue La Granja VIP EN VIVO: Minuto a minuto de La Gala de hoy 2 de noviembre; entérate de quién sale eliminado

Después de una Traición que puso a todos con los pelos de punta, los ¡4 nominados! corren un terrible riesgo de ser eliminados hoy: sigue este minuto a minuto de La Gala de La Granja VIP: EN VIVO.

Gabriela Reyes
La Granja VIP nominados

Sigue EN VIVO lo que sucederá HOY 2 de noviembre durante La Gala de La Granja VIP, donde conoceremos a quien se convertirá en el tercer granjero en ser eliminado, ¿de quién se tratará?

La Granja VIP En Vivo

Te recordamos cómo puedes VOTAR por tu favorito

Si quieres salvar a tu granjero o granjera favorita esta noche tienes que entrar a: lagranjavip.tv/vota, una vez ahí tienes 10 votos para dar a una sola persona o dividirlos entre tus favoritos, después envía tus votos y recuerda que si das click en el link que te ofrece votos extra podrás acceder a 10 votos más.

¿Cuál fue El Legado de Sandra Itzel?

Recordemos que cada eliminado de La Granja VIP tiene DERECHO a dejar nominado a uno de sus compañeros, por los motivos que sean, y el domingo pasado Sandra Itzel decidió dejar en la cuerda floja a Lis Vega, con quien se hizo una terrible enemistad dentro del reality show.

Sandra Itzel fue la segunda eliminada

Durante la tercera gala de La Granja VIP conocimos a la segunda eliminada del reality: Sandra Itzel, quien quedó en el podio de los nominados después de recibir votos de sus compañeros granjeros durante la conocida Asamblea de cada miércoles.

