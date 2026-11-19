Niurka Marcos recordó en La Granja VIP que conoce a Julio Antonio Sánchez González, mejor conocido como Julio Camejo, desde hace muchos años. Al hablar de la decepción que sintió con él, la granjera mencionó a sus padres y los puso como ejemplo de pareja en su natal Cuba. Se refería a Juana María Gladys González Camejo y Antonio Sánchez, dos bailarines que compartieron su vida y su trabajo frente a las cámaras.

¿Quiénes fueron Gladys González y Antonio Sánchez, los padres de Julio Camejo?

En la televisión cubana se les conocía como Gladys y Antonio. Se conocieron bailando y juntos recorrieron distintos países para mostrar los bailes de salón de la isla. En una entrevista transmitida por Radio Educación en 2005, los dos explicaron que se trataba de los bailes que la gente practicaba en fiestas y reuniones. También contaron que, al enseñar ritmos cubanos en los países nórdicos, se encontraron con alumnos poco familiarizados con los movimientos de cadera y sus combinaciones rítmicas.

Gladys se formó en danza y teatro, fue primera bailarina y trabajó como coreógrafa, profesora y directora de televisión. Antonio estudió Historia del Arte en la Universidad de La Habana y también se dedicó a la coreografía y a la enseñanza. La pareja colaboró en Para bailar y después creó Aprendiendo a bailar, un espacio donde impartía clases de bailes populares de Cuba y de otros países.

En una entrevista con CubaActores, Julio recordó que, cuando era niño, un paseo al parque con su mamá podía tomar hasta hora y media y que ella solía llevar consigo a los amigos de la cuadra. El actor también se formó en artes escénicas y se graduó de la Escuela de Espectáculos Musicales, donde estudió disciplinas como ballet, danza moderna y arte dramático. Al elegir el nombre con el que se presentaría ante el público, tomó Camejo, el segundo apellido de Gladys.