Daniela Alexis Barceló Trillo, conocida como Bebeshita, compartió con Ivonne Montero y Niurka Marcos una inquietud sobre lo que podría encontrar al salir de La Granja VIP. En una plática sobre cómo reacciona el público a lo que sucede en el programa, la creadora de contenido dijo que espera que las críticas en su contra se mantengan dentro de lo que considera habitual.
¿Por qué le preocupa a Bebeshita la reacción del público de La Granja VIP?
La conversación comenzó con un comentario sobre cómo los buenos y los malos momentos de la convivencia han contribuido al programa. Al pensar en lo que podría pasar afuera, Daniela expresó su deseo de que el rechazo en redes no fuera más allá de lo que ya conoce. “Con que no esté muy funada más de lo normal”, dijo al explicar su preocupación.
En la charla también se habló de cómo los seguidores de cada equipo defienden a sus granjeros y critican a los del grupo contrario. Bebeshita llevó el tema a las posibles consecuencias laborales de ese rechazo. “Hay funas que te dejan sin trabajo”, señaló. También mencionó que, en algunos casos, la atención en redes puede hacer que salgan a relucir asuntos personales.
La creadora de contenido ya tenía una trayectoria en televisión antes de incorporarse a la segunda temporada de La Granja VIP. Bebeshita se dio a conocer en Enamorándonos, donde primero participó para buscar pareja y después se integró al panel de expertos. Su presencia en redes también forma parte de su trabajo como creadora de contenido.
Lo que Ivonne Montero le había comentado a Julio Camejo sobre las críticas
En otro momento, Ivonne Montero retomó algo que ya le había explicado a Julio Camejo. Desde su perspectiva, una persona puede hacer muchas cosas buenas que pasan desapercibidas, mientras que un solo episodio puede llamar la atención del público. Durante el intercambio Niurka destacó que el programa los cuida e incluye dinámicas que permiten mostrar facetas positivas de cada granjero y que, para quienes conversaban, esos momentos aportan equilibrio a lo que se ve de la convivencia.