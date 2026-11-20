Manelyk González cuestionó a Julio Camejo cuando La Resistencia retomó lo ocurrido en La Salvación de La Granja VIP. Al comentar cómo se había referido el actor al podcast del tocador, Mane contó que acababa de pedirle que dejara de hacer ciertos comentarios sobre ella. Daniela Alexis Barceló Trillo, “Bebeshita”, también intervino para defender las anécdotas que comparten en ese espacio.

¿Qué le cuestionó Manelyk González a Julio Camejo en La Granja VIP?

“¿Con qué cara, valor y poder dice que nosotros estamos hablando de putería?”, preguntó Mane al recordar cómo, de acuerdo con su versión, Camejo se había referido a lo que contaron en el podcast. Enseguida explicó por qué le sorprendió el comentario. Dijo que acababa de hablar con él y puso como ejemplo una frase que le había pedido que dejara de usar con ella.

“Bájame de tu tren porque no me gusta que estés diciendo: ‘Ay, te voy a dar a remojar’”, recordó la granjera al contarles a sus compañeros lo que le dijo a Julio. Por su parte, Bebeshita centró su respuesta en lo que el grupo comparte en el tocador. Defendió que pudieran hablar de sus propias experiencias y cuestionó que se les criticara por hacerlo, dados los comentarios que ella le atribuye al actor. “¿Y nosotros no podemos hablar de nosotros mismos en un podcast una hora cuando él se la vive diciendo pendejadas?”, expresó.

¿Qué dijo Julio Camejo sobre el podcast de La Resistencia en La Salvación?

Durante Echar Tierra, en La Salvación, Manelyk González le dijo a Kevyn “Bicolor” Contreras que cuidara su energía porque había quienes se le pegaban como sanguijuelas. La indirecta apuntaba a Julio Camejo, a quien Mane reprochó que le quitara brillo a su compañero. El actor respondió cantando un fragmento de “A mí qué me importa lo que digas tú de mí”, la canción que hizo con Bicolor.

Al terminar la estrofa, Camejo dijo que él y Kevyn hablaban de cosas positivas y contrastó sus conversaciones con las del podcast de La Resistencia, donde, a su juicio, hablaban de “chacales, alcohol, drogas y puterías”. Afirmó que esos temas llevaban por el mal camino y agregó que él y Bicolor tenían corazón y que no eran corrientes.

Julio cerró diciéndoles a los integrantes de La Resistencia que se siguieran dedicando a sus podcasts,y que a su juicio, se pasaban todo el programa hablando de los novios que habían tenido.