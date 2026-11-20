En la Gala del jueves de Salvación los nominados participaron en una dinámica especial en la que se sinceraron y abrieron su corazón. Cuando fue el turno de Kevyn Contreras Bicolor se le pidió que hablara sobre sus verdaderos sentimientos hacia Bebeshita y se mostró dulce y agradecido.

Kristal Silva entrevistó al comediante y le preguntó qué significa para él Bebeshita. Primero aceptó que antes de ingresar al reality sus amigos le advirtieron que no se enamorara, pero “que afortunado fui de que, sin quererlo, sin provocarlo, la más bonita de los Granjeros se fijó en mí“.

Más allá de halagar a la influencer, Bicolor dijo que siempre estará agradecido con la Bebeshita porque lo ha cuidado y protegido, en ocasiones, incluso yendo en contra de su equipo.

“Para mí es una mujer que trae una energía y unas ganas de salir siempre adelante. Ella me ha dado la fortaleza de seguir porque tiene mucha experiencia en realities y se enoja cuando hago mis comentarios de que me quiero ir. Me da mucha fortaleza, es parte de mis verdaderos amigos en La Granja”, explicó el comediante.

Kevyn Bicolor acusa a Niurka de haber roto a los Disfuncionales

En la dinámica, otra pregunta que se le hizo a Kevyn fue quién cree que sería capaz de traicionar a cualquiera con tal de ganar y señaló a Niurka.

En su opinión ha sido una persona manipuladora tan inmerso en las estrategias que se está perdiendo en la competencia

El regiomontano explicó que, a pesar de que es la Granjera que más admira y más tenía ganas de conocer, Niurka fue quien hizo que se rompiera el equipo de los Disfuncionales por su decisión de echarle tierra a Natalia Alcocer. “No quiero decir que es la culpable, pero sí género inseguridad en el equipo”.

El comediante también dijo que no puede creer que haya llegado tan lejos en la competencia. Compartió que, antes de ingresar al reality, estaba convencido de que únicamente se quedaría tres semanas. “Estar aquí en la semana 11 es un honor”, dijo Bicolor.