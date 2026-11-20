En la Gala del jueves de Salvación los Granjeros nominados participaron en una dinámica que los obligó a abrir su corazón. Además de sincerarse acerca de cómo se sienten en este momento de la competencia, también tuvieron que responder preguntas y hablar de sus compañeros y Julio Camejo fue señalado por la transformación que ha tenido desde que ingresó a La Granja VIP.

Los nominados de esta semana fueron entrevistados a solas y cuando fue el turno de Niurka le preguntaron quién era el compañero que más la había decepcionado y eligió a Camejo.

La cubana explicó que conoció a un Julio comprometido, puntual, obediente, apasionado de la disciplina y preocupado por cumplir. Recordó que tienen una amistad antes de ingresar a La Granja VIP y lo quiere y admira por los distintos proyectos en los que ha participado el actor.

Sin embargo, en opinión de Niurka, con el paso de las semanas apareció un Julio desaforado, indisciplinado y sobre todo desconcentrado. Afirmó que uno de los errores más importantes que ha cometido Camejo es que ha preferido apoyar a otros y sacrificarse, “lo van a llevar a la perdición”.

La Granjera continuó y aseguró que la razón de la actitud del actor es que tiene mucha necesidad de compañía, pero sabe que detrás del hombre que ha dejado ver en el reality hay un maravilloso ser humano. “Creo que es una etapa que está viviendo en su vida personal, hubo un rompimiento que lo provocó, pero me ha decepcionado porque lo más importante de cualquier ser humano es priorizarse”.

Julio Camejo (Crédito: La Granja VIP)

Mario “Mono” Osuna también cree que Julio Camejo fue superado por el juego

Cuando fue oportunidad de hablar con Mario “Mono” Osuna, Kristal Silva le preguntó si alguno de sus compañeros le había hecho sentir que podía confiar en él y terminó dándole la espalda. El ex futbolista señaló a Julio.

La razón que dio es que en el inicio de la competencia conoció a un Julio y con el paso de las semanas el actor adoptó diversas personalidades por lo que se dio cuenta de que es una persona muy manipuladora.