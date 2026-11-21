La participación de Bebeshita en La Granja VIP tenía un propósito que iba más allá de competir por el premio y permanecer dentro del reality. Aunque el público estaba acostumbrado a verla protagonizar momentos divertidos, polémicas y situaciones relacionadas con su vida sentimental, la influencer tenía un objetivo personal: cambiar la imagen que durante años se había construido alrededor de ella. Durante una conversación, la también conocida como La Bebeshita explicó que una de las razones por las que decidió aceptar el reto de entrar a la granja fue precisamente porque quería que las personas comenzaran a verla desde otra perspectiva. Para ella, el reality representaba una oportunidad de mostrar una faceta diferente, lejos de los personajes y las etiquetas con las que el público solía identificarla.

La Bebeshita ya no quería ser recordada por sus problemas amorosos

La participante reconoció que estaba cansada de que su imagen estuviera relacionada principalmente con sus relaciones sentimentales, los conflictos con sus parejas y su personalidad fiestera. En otras palabras, quería dejar de ser vista como la mujer que siempre estaba involucrada en algún problema amoroso o protagonizando situaciones de desmadre. Por eso, su llegada a La Granja VIP también significaba un reto personal. Al convivir con personas diferentes, enfrentarse a las actividades del campo y permanecer bajo la mirada constante de las cámaras, tenía la oportunidad de enseñar aspectos de su personalidad que quizá no todos conocían.

Manelyk y La Bebeshita Esta es la VERDADERA razón por la que Bebeshita entró a La Granja VIP: quería dejar atrás su pasado (La Granja VIP)

Esta decisión también deja ver que Bebeshita buscaba una especie de renovación frente a su público. No necesariamente se trataba de dejar de ser divertida o cambiar por completo su esencia, sino de demostrar que había mucho más detrás de la personalidad que la hizo conocida en el mundo del espectáculo. Así, mientras otros participantes llegaron con estrategias enfocadas en avanzar dentro de la competencia, Bebeshita tenía una motivación adicional: conseguir que el público cambiara la manera en que la percibía. ¿Habrá logrado mostrar esa nueva faceta y dejar atrás la etiqueta que tanto le pesaba?