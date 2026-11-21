Estamos a nada de una nueva Gala de Eliminación de La Granja VIP, por lo que son horas cruciales para decidir el futuro de los Granjeros, sobre todo de los que están en la placa de nominados del programa y tú puedes hacer la diferencia con tus votos.

Te puede interesar: La Granja VIP: ¿Cómo VOTAR paso a paso para salvar a tu Granjero favorito de ser eliminado el domingo 22 de noviembre?

Ante este día donde uno de los Granjeros quedará fuera del reality show, te queremos infirmar que la hora límite para votar este sábado 21 de noviembre son las 23:59 hrs, por lo que tú podrías decidir el futuro de quién quieres salvar o en su defecto, de quién quieres que abandone La Granja VIP esta semana.

¿Quiénes son los nominados en La Granja VIP esta semana?

Esta semana estuvo marcada por Julio siendo Capataz, por lo que no pudo ser nominado y por la Salvación que ganó Ivonne, quien tomó acción en una Doble Traición salvando a Kunno, por lo que los nominados son:

Manelik

Niurka

Mario ‘Mono’ Osuna

Kevyn

Bebeshita

Por lo que este próximo domingo 22 de noviembre uno de estos Granjeros se despedirá definitivamente del reality show que le ha dado la vuelta a todo México.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Para votar en La Granja VIP hay varias maneras de hacerlo, pues puedes votar en este link oficial, en la app de TV Azteca En Vivo o escaneando el código QR que aparece en pantalla.

Como sabrás, cuentas con 10 votos, los cuáles puedes usar de manera libre y repartir como tú quieras, pues podrás dárselos todos a un Granjero o repartirlo entre varios.

También puedes conseguir 10 votos extras de manera gratuita, aunque para reclamarlos debes de gastar los primeros que tienes.

No te pierdas la Gala de Eliminación este domingo en punto de las 8:00 pm a través de Azteca UNO.