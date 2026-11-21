Julio Camejo se encargó de realizar las compras para la semana 12 de La Granja VIP por ser el vigente Capataz, rol que se le acabará mañana domingo 22 de noviembre durante la gala. Entre los artículos que compró, se encuentra una videollamada que costó 10 mil Plata Cash del presupuesto y que, según lo dicho por el actor, será un obsequio para Kevyn Contreras.

Hasta el momento, Julio no dio detalles acerca de la videollamada, por lo que no se sabe si será con un familiar o con alguna celebridad. Lo cierto es que aseguró que se tratará de una gran sorpresa para “Bicolor” y que tiene muchas ganas de ver el rostro del comediante cuando le anuncie el regalo.

Julio Camejo espera sorprender a Kevyn con su regalo

Mientras se encontraba en la habitación del Capataz, Camejo platicó con una de las cámaras y reveló sus intenciones: “Se siente muy satisfactorio saber que le voy a poder dar una gran alegría a un amigo mío. Solo de imaginar su cara, de ver su sonrisa, de ver brillar sus ojos… Hay cosas que no tienen precio”, expresó.

Posteriormente, Julio invitó al público a estar atento al programa de mañana, ya que intuye que Adal Ramones le dará la sorpresa a Kevyn durante la gala. No obstante, esto no está confirmado, por lo que el actor ideó un plan B en caso de que el regalo llegue con días de retraso: “Sino lo tengo que mantener bien callado. Mañana tengo que estar al tiro para cuando tengamos que ir a buscar las compras, borrar lo de la videollamada (de la lista)”.

Esto se debe a que Julio quiere que sea una sorpresa y la videollamada tiene un valor de 10 mil Plata Cash, por lo que los demás Granjeros comenzarían a cuestionar dicha compra si se enteran de la misma. Sin embargo, existe la posibilidad de que el obsequio nunca llegue a las manos de Kevyn.

Bebeshita exhibe a Kevyn “Bicolor” frente a todos y revela que le huele la boca e Ivonne Montero, lo confirma Bebeshita exhibe a Kevyn “Bicolor” frente a todos y revela que le huele la boca e Ivonne Montero, lo confirma (Crédito: La Granja VIP)

El regalo de Julio depende del futuro de Kevyn

La compra ya está hecha, pero para que llegue a “Bicolor” dependerá del apoyo que reciba del público durante la Gala de Eliminación. Resulta que el comediante es uno de los cinco participantes nominados en esta semana 11 de La Granja VIP, por lo que está en riesgo de dejar el reality.

Kevyn comparte la tabla de nominados con Niurka, Manelyk González, Bebeshita y “Mono” Osuna. Uno de ellos dejará La Granja VIP el día de mañana y “Bicolor” tratará de mantenerse en pie para poder recibir el obsequio de Camejo. ¿Lo conseguirá?