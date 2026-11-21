Hoy sábado 21 de noviembre del 2026, La Granja VIP mantiene abiertas las votaciones para que el público pueda apoyar a su participante favorito antes de la Gran Eliminación. Recuerda que apoyar a tu Granjero Favorito es totalmente GRATIS y puedes hacerlo desde la página oficial de las Votaciones.

Ahora lee:La Granja VIP: ¿Cómo VOTAR paso a paso para salvar a tu Granjero favorito de ser eliminado el domingo 22 de noviembre?

¿Dónde votar en La Granja VIP? Este es el link DIRECTO

Toma en cuenta que, si quieres apoyar a tu Granjero favorito puede hacerlo dese la pagina OFICIAL de las Votaciones dando CLIC AQUÍ. No obstante también lo puedes hacer ingresando a la sección de VOTACIONES desde cuaalquier buscador.

¿Cómo votar para salvar a tu Granjero favorito?

El procedimiento es sencillo y puedes hacerlo desde tu celular, tableta o computadora:

Ingresa al portal oficial de votaciones dando clic aquí.

Busca a tu participante favorito entre los nominados disponibles.

Distribuye tus votos o asigna todos al mismo Granjero.

Envía tu participación y verifica que haya quedado registrada.

La votación es gratuita y cada persona dispone de 10 votos diarios. No obstante, debes tomar en cuenta el horario de votaciones, pues una vez que Adal Ramones dé la indicación, las votaciones se cerrarán.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP este sábado 21 de noviembre?

Aunque se debe tomar en cuenta que la tabla de nominados podría airar, estos son los Granjeros que ya se encuentran en riesgo.

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

KUNNO

Cada voto puede ayudar a tu favorito a continuar una semana más dentro de La Granja VIP.

¿Cuándo termina la votación de La Granja VIP?

La Gala de Eliminación se realizará este domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO.

Adal Ramones anunciará durante la transmisión el momento en que se cerrarán las votaciones. Por ello, si quieres apoyar a tu favorito, puedes participar desde este sábado y estar pendiente de la gala para conocer quién abandona la competencia.