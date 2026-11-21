Las tensiones dentro de La Granja VIP siguen aumentando conforme se acerca la recta final y, para algunos participantes, la competencia parece estar tomando un rumbo cada vez más complicado. Esta vez, Bebeshita y Manelyk compartieron su inconformidad con las actitudes de sus rivales, pues consideran que las estrategias han comenzado a cruzar una línea y que el juego se está volviendo demasiado sucio. Durante su conversación, ambas dejaron ver que ya no perciben la competencia de la misma manera que al principio. Lo que comenzó como un reality en el que las alianzas y las estrategias eran parte de la convivencia, ahora parece convertirse en una batalla en la que cualquier movimiento puede generar nuevos conflictos.

La Bebeshita y Manelyk creen que lo PEOR está por venir en La Granja VIP

Para Bebeshita y Mane, el comportamiento de algunos de sus compañeros es una señal de lo que podría esperarse durante las últimas semanas del programa. Ambas consideran que sus contrincantes están llevando sus estrategias a otro nivel y que la rivalidad podría intensificarse todavía más conforme se acerque la definición de los finalistas. La percepción de las dos participantes refleja el ambiente de desconfianza que comienza a dominar la convivencia. Y es que, cuando quedan menos oportunidades para mantenerse dentro de la competencia, las decisiones pueden tener consecuencias importantes y las alianzas no necesariamente significan que todos estén jugando del mismo lado.

Bebeshita y Manelyk Las últimas semanas de La Granja VIP serán una batalla: La Bebeshita y Manelyk acusan a sus RIVALES por jugar sucio (La Granja VIP)

Además, sus comentarios dejan entrever que no esperan una recta final tranquila. Por el contrario, consideran que los enfrentamientos, las estrategias y las diferencias entre los habitantes podrían convertirse en parte del día a día dentro de la granja. Así, Bebeshita y Manelyk parecen tener claro que deberán mantenerse atentas a cada movimiento de sus rivales. La pregunta ahora es si sus advertencias terminarán convirtiéndose en realidad o si todavía habrá sorpresas antes de conocer a los finalistas de La Granja VIP.