La tensión dentro de La Granja VIP podría aumentar durante las próximas horas, pues después de que Niurka se convirtiera en la ganadora de la salvación, todas las miradas están puestas en la decisión que tomará este día. Una de las participantes que estaría en mayor riesgo es Ivonne Montero, con quien la vedette ha protagonizado distintos conflictos tanto dentro como fuera del reality. Aunque todavía no existe una confirmación sobre quién será el objetivo de su movimiento, las especulaciones apuntan a que Niurka podría aprovechar su ventaja para darle un giro inesperado al juego y poner a Ivonne en una situación complicada.

Los conflictos entre Niurka e Ivonne Montero podrían influir en la decisión

La relación entre ambas participantes ha estado marcada por diferencias que no comenzaron precisamente en La Granja VIP. Sus desacuerdos también tienen antecedentes fuera del programa, por lo que su convivencia dentro del reality ha estado rodeada de momentos de tensión y posturas encontradas.

Esta situación ha provocado que los seguidores del programa estén atentos a cualquier movimiento que pueda surgir entre ellas, especialmente ahora que Niurka tiene en sus manos una ventaja importante para modificar el rumbo de la competencia. Por eso, después de conseguir la salvación, muchos consideran que Ivonne podría convertirse en una de las principales afectadas por la decisión de la cubana. Una posible traición no solamente tendría consecuencias en la tabla de nominados, sino que también podría reavivar los conflictos que ambas han mantenido durante su participación.

Sin embargo, habrá que esperar para conocer cuál será la verdadera estrategia de Niurka y si finalmente decide ir contra Ivonne o sorprender a los demás granjeros con una jugada diferente. Lo cierto es que la expectativa está puesta en lo que sucederá este día, pues una sola decisión podría cambiar las alianzas y tensar todavía más el ambiente dentro de La Granja VIP. ¿Será Ivonne Montero la elegida para recibir este inesperado movimiento?