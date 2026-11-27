Esta semana La Granja VIP ha llegado a nuevos niveles de intensidad, pues cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, las estrategias, alianzas y tensiones de los últimos días lo han cambiado todo y de cara a las semanas finales, cualquier cosa podría suceder en este reality.

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Con una placa de nominados casi definida (a pocas horas de la Gala de La Traición), te explicaremos cómo es que puedes votar paso a paso para salvar a tu Granjero Favorito este viernes 27 de noviembre y que así aspire permanecer una semana más dentro de La Granja VIP, pues podrás hacerlo de maneras distintas.

Cómo votar en La Granja VIP este viernes 27 de noviembre paso a paso Imagen generada con IA

¿Cómo votar paso a paso en La Granja VIP hoy?

Como sabrás, a lo largo de esta temporada se han compartido tres maneras diferentes de poder votar para hacerse escuchar, por lo que explicaremos paso a paso cómo puedes hacerlo.

La primera es accediendo a nuestro sitio web oficial de Azteca UNO , donde aparecerá el apartado de La Granja VIP o VOTA , y al hacer clic se te dirigirá al menú que tendrá a los Granjeros Elegibles esta semana.

, donde aparecerá el apartado de , y al hacer clic se te dirigirá al menú que tendrá a los Granjeros Elegibles esta semana. También puedes votar escaneando el Código QR de votaciones , el cuál también se encuentra en nuestro sitio web oficial o aparece en pantalla durante la transmisión del programa.

, el cuál también se encuentra en nuestro sitio web oficial o aparece en pantalla durante la transmisión del programa. Por último, puedes votar a través de nuestra aplicación móvil gratuita TV Azteca En Vivo, la cuál es compatible con celulares que cuenten con sistema operativo Android o iOS, por lo que podrás descargarla en la PlayStore o la AppStore.

¿Quiénes son los Granjeros Nominados esta semana?

En una seman en donde han habido algunas estrategias fallidas y demás vueltas, fue Niurka quien logró la Salvación del jueves, por lo que esta noche estará concluyendo su Traición y la Placa de Nominados sumará un nuevo nombre, donde por ahora figuran: