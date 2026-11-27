Tu voto puede ser la diferencia en la semana 12 de La Granja VIP, ya que está llegando a uno de sus momentos más decisivos y ahora el público tiene la oportunidad de apoyar a su Granjero favorito para evitar que abandone la competencia este domingo 29 de noviembre por lo que te mostraremos el link rápido para que puedas hacer valida tu votación.

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Este viernes 27 de noviembre se vivirá una nueva jornada de estrategias con el esperado Viernes de Traición, por lo que la lista de Granjeros en riesgo todavía podría cambiar. Si ya tienes a tu favorito, aquí te compartimos el acceso directo para votar, así como los pasos que debes seguir para darle tu apoyo y que asegure una semana más en la competencia y llegue a la Gran Final.

¿Dónde votar HOY viernes 27 de noviembre para salvar a un nominado de La Granja VIP?

Para participar en las votaciones de La Granja VIP de manera fácil y directa vista el siguiente LINK RÁPIDO: VOTACIONES LA GRANJA VIP SEMANA 12, una vez ingresando comienza a repartir tus puntos y salva a tu favorito.

También puedes ingresar directamente al sitio web de Azteca UNO, busca la sección de La Granja VIP, después aparecerá un botón que dice VOTA y comienza a seleccionar a tu Granjero favorito.

¿Cómo VOTAR por mi Granjero favorito?

Una vez que se da a conocer la lista de los Granjeros nominados el público podrá comenzar a votar para que su participante favorito no abandone la competencia y continúe haciendo sus estrategias y enfrentamientos, así que para comenzar a dar tus puntos y salvarlo de la eliminación del domingo visita la página oficial para comenzar a votar. Si eres nuevo y no sabes cómo hacerlo déjanos decirte que votar es sencillo ya que se hace desde el sitio web de La Granja VIP o desde la aplicación TV Azteca En Vivo ingresando a la sección de votaciones de La Granja VIP y ahí comienza el proceso. Otra alternativa rápida y directa es dando click en el enlace que te compartimos anteriormente.

Cuando ingreses a la página revisa la lista de nominados y busca el nombre de tu Granjero favorito. Después selecciona el nombre del participante que quieres apoyar. A lado de su nombre aparece una cruz ahí se presiona y se dan los votos que desees dar, recuerda que deben ser 10, esos mismo se pueden dar a una sola persona o repartirlos entre varios, siempre y cuando en total sean 10.

¿Cuántos votos tienes para salvar a tu favorito?

Una vez que ingreses a las votaciones tienes derecho a 10 votos los cuales puedes dárselo a un solo nominado o puedes repartir ese total entre varios Granjeros, recuerda que solo se da ese número de votos, así que piensa bien la estrategia.

Además, existe la posibilidad de conseguir 10 votos adicionales. Para obtenerlos se debe realizar el procedimiento indicado en la plataforma, que incluye realizar una encuesta sencilla y posteriormente repartir los votos extra. De esta manera, es posible sumar más votos.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP?

Después del Juego de Salvación del jueves 26 de noviembre, Niurka Marcos consiguió salir de la placa y obtuvo el poder para ser la encargada de realizar la Traición, donde tiene la oportunidad de salvar a uno de los nominados y colocar a uno de los Granjeros que aparentemente estaban a salvo a la placa de nominación

Hasta el momento, los Granjeros que permanecen en riesgo de ser el eliminado número 12 son:

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Manelyk González

Votaciones semana 12 La Granja VIP

Sin embargo, está lista todavía puede cambiar durante la dinámica de este viernes, cuando Niurka tome una decisión que podría alterar el rumbo de la competencia.