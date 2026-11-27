Manelyk tiene la mente fija en estar en la final de La Granja VIP y ha ido demostrando sus estrategias para seguir avanzando. Lo que no había contemplado y apenas recapacitó, es que la “reina de los realities” tendrá que hacer un sacrificio para cumplir esta meta, ya que deberá perderse de los momentos especiales con su familia y no sabe qué tanto le afectará porque no le había tocado un proyecto similar.

Así lo reveló durante una charla a las cámaras, en donde se dijo entusiasmada por lo que viene, pues a pesar de que no todas las estrategias le han salido como esperaba, Mane piensa que todavía hay mucho por hacer para consolidarse entre las finalistas de esta Segunda Temporada. No obstante, ya entendió que por primera vez en su experiencia como figura de la TV, no podrá pasar tanto tiempo con sus seres queridos como lo acostumbra hacer en esta época festiva y le preocupa que esto pueda afectar su estado emocional.

“Ya hay un buen de cositas de Navidad. Y eso me hace muy feliz, pero también me da mucha melancolía porque con mi familia siempre hacemos posadas y pues es en este mes cuando estoy más con ellos, que sí los puedo ver. Es complicado, la verdad, porque es la primera vez en todo el tiempo que llevo en la televisión que estoy en reality en estas fechas, nunca me había tocado. Solo espero que no me lleguen bajones”, sentenció la polémica Granjera, que está en la tabla de nominados de La Granja VIP para el 29 de noviembre.

¿Cuándo es la final de La Granja VIP?

Hasta el momento y según los cálculos que han hecho los Granjeros, la fecha tentativa para la final de La Granja VIP es el próximo domingo 20 de diciembre. Será en esta emisión cuando se conozca el nombre del ganador absoluto de la Segunda Temporada y la posición del top 3, justo como pasó en 2025 con la primera edición, cuando La Bea, Eleazar Gómez y Alfredo Adame vivieron este emocionante conteo.