A pesar de que la final de La Granja VIP está cerca, todavía pueden pasar muchas cosas y hasta hay “shippeos” en el aire. Es por esto que Niurka está convencida de que Kevyn Contreras ya olvidó a Bebeshita y que todo fue gracias a la llegada de Gloria Murillo como parte del equipo de atletas de Exatlón México.

Y es que al parecer bastaron tan solo un par de días para que el “Bicolor” y Gloria se llevaran de maravilla, por lo que rápidamente se volvieron amigos inseparables y ambos han demostrado que disfrutan pasar tiempo juntos. No obstante, la “mujer escándalo” sospecha que podría haber una conexión más que especial y por eso le da gusto ver a su amigo cómodo.

“Ellos se gustan, aquí hay tensión de almas”, dijo Niurka con una sonrisa mientras veía a Kevyn jugando con la atleta.

Con #Bebeshita nunca lo hizo. #KevynContreras se divierte y pasea a #GloriaMurillo. El vínculo entre ambos crece cada día más... #SalvaciónVIP, lunes a viernes a las 8:30 p.m. y domingos a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. ⁣⁣🌾 #LaGranjaVIP sigue todo el reality 24/7 por Disney+ 📺 — Azteca UNO (@AztecaUNO) November 27, 2026

¿Gloria Murillo tiene novio? Esto se sabe de su vida sentimental en La Granja VIP

De acuerdo con la información disponible, actualmente Gloria Murillo es una mujer soltera y sin compromisos. La última relación pública que se le conoció, fue el noviazgo que mantuvo con Paulette Gallardo, que también forma parte de Exatlón México. Duraron casi dos años y presumían viajes románticos, pero terminaron de forma abrupta y sin dar mayores explicaciones.

Anteriormente, la atleta originaria de Monterrey estuvo casada con Iván Cepeda, un empresario dedicado a la industria deportiva. Contrajeron matrimonio en 2022 y terminaron en 2024.

gloria-murillo-01.jpg Gloria Murillo fue participante de la sexta temporada de Exatlón México. (Instagram)

Por su parte, Kevyn Contreras también estaría soltero, pues la relación que había tratado de mantener con Bebeshita en La Granja VIP no funcionó y hasta el último momento antes de que la influencer quedara eliminada, tuvieron conflictos y peleas.

¿A Kevyn Contreras le gusta Gloria Murillo?

Cabe mencionar que aún con todas las especulaciones de Niurka, hasta el momento, ni “Bicolor” ni Gloria han hablado de tener sentimientos el uno por el otro, sino que únicamente están mostrándose como buenos amigos y cómplices de aventuras. De lado contrario, está el “shippeo” que Manelyk tiene con Yann Lobo, quien recién llegó a La Granja VIP y rápidamente se propuso a conquistarla.