La Granja VIP vivió un momento de nostalgia luego de que dos de sus pequeños habitantes tuvieran que abandonar las instalaciones debido a las bajas temperaturas. Se trató de los patos, quienes durante su estancia se convirtieron en parte de la convivencia diaria de los participantes y ahora deberán continuar su camino en un nuevo hogar, donde puedan estar mejor protegidos del frío. La decisión tomó por sorpresa a algunos de los granjeros, quienes no pudieron evitar comentar lo mucho que les sorprendía que los animalitos continuaran dentro del agua a pesar de las bajas temperaturas. Y es que, aunque para ellos resultaba curioso verlos nadar como si nada estuviera pasando, también entendieron que lo más importante era procurar su bienestar.

Los Granjeros se despiden de los patos y les desean lo mejor en su nuevo hogar

Por esta razón, llegó el momento de despedirse de los dos patitos y desearles lo mejor en esta nueva etapa lejos de la granja. Los participantes expresaron sus buenos deseos para que fueran felices en su nuevo hogar, dejando ver el cariño que les habían tomado durante el tiempo que estuvieron compartiendo el espacio con ellos. Aunque su salida no estuvo relacionada con las nominaciones, las estrategias ni las decisiones del juego, sí representó una despedida especial dentro de La Granja VIP. Después de tantas actividades, momentos de tensión y situaciones inesperadas entre los participantes, los animalitos también habían conseguido ganarse un lugar en la convivencia.

Patos de La Granja VIP Dos Granjeros ABANDONARON La Granja VIP y así fue su EMOTIVA despedida (La Granja VIP)

Así, los dos patos se convirtieron en los nuevos habitantes que tuvieron que decirle adiós al reality, esta vez por una razón muy distinta a la que suele mantener a los granjeros en incertidumbre. Su partida recordó que el cuidado de los animales también es una parte importante de la experiencia y que, cuando se trata de su bienestar, lo mejor es tomar decisiones pensando en ellos. Ahora, los pequeños patos comenzarán una nueva etapa en un hogar donde los granjeros esperan que estén felices y protegidos.