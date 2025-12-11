Traiciones, alianzas y grandes sorpresas: Estas son las teorías más fuertes en redes sociales previo a la Final de La Granja VIP:

A pocos días de la gran Final de La Granja VIP hemos visto de TODO, desde grandes amistades, alianzas, tradiciones y una gran cantidad de momentos que nos han dejado ver desde el lado más vulnerable de nuestros granjeros o su lado más animal…

Este reality todo el tiempo está cambiando, al igual que las posturas de nuestros participantes, pues día a día hemos podido ver estrategias, actitudes e ideas distintas en ellos, por lo que el público ya ha comenzado a especular sobre qué es lo que pasará al final y las teorías están a la orden del día.

¿Cuáles serán las sorpresas de La Granja VIP?

Uno de los temas que más importancia han tomado en las últimas semanas son las alianzas, donde hemos visto a "El Muro" anteponerse ante todo pero ¿Qué pasaría si hubiera una traición? Será que Alfredo Adame se va a última hora contra Eleazar o al reves, ¡Es importante recordar que en La Granja cualquier cosa puede pasar!

Teo, Alberto "El Patrón" Del Río y La Bea se posicionan para avanzar a la Final: Otra alianza que ha lucido muy sólida es la de estos tres, quienes en repetidas ocasiones han expresado cosas buenas de entre ellos, por lo que no sería extraño verles juntos llegar a la final, siendo una remontada épica dentro de la zona de nominados.

¿Qué pasará en La Granja VIP antes de su final?

Por otro lado, otro de los granjeros que se ha posicionado como un serio contendiente es Eleazar Gómez, quien semana a semana ha demostrado de qué está hecho y a la vez, su fandom ha respondido por él, siendo uno de los granjeros que más veces han dependido de sus fans.

Alfredo Adame es siempre una opción, Freddy sabe hacer su trabajo y las veces que lo hemos podido ver en realitys de casa, “El Golden Boy” ha dejado lo mejor de sí mismo y ha sorprendido a propios y extraños, dejando en claro su profesionalismo.

En redes sociales, hay quienes ven a La Bea en la gran final, pues desde sus primeros momentos dentro de La Granja VIP México logró conectar con el público y en seguida le hicieron sentir su cariño cuando se vio nominada.

Hablando de teorías, el fandom de Kim Shantal también se ha mantenido muy activo y aunque si bien, la granjera se ha visto pocas veces en la placa de nominados, cuenta con una gran base de fanáticos que la respaldan en redes cuanto a defenderla se ha tratado, pues han estado al tanto de cada momento donde se ha involucrado.

¡No te pierdas estos últimos días de La Granja VIP!