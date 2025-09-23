¿Quién ganará La Granja VIP México? La Inteligencia Artificial ya tiene la respuesta

Conforme más granjeros hacen oficial su participación dentro de La Granja VIP México, mayor es la emoción y la intensidad con la que los fans esperan recibir este programa que cambiará para siempre la manera en la que vemos la televisión mexicana.

Aunque todavía faltan algunas semanas para el inicio de este esperado reality show, ya tenemos a seis granjeros que para ser sinceros, tienen una personalidad única y los hace candidatos potentes para ganar esta edición de La Granja VIP México, por lo que le preguntamos a la IA, quien es la celebridad que tiene mayores posibilidades de irse a casa con la victoria.

¿Quién podría ganar La Granja VIP según la Inteligencia Artificial?

De momento, los primeros granjeros confirmados de esta edición de La Granja VIP México son:



Alfredo Adame

Jawy Méndez

Kim Shantal

Sandra Itzel

Alberto “El Patrón” del Río

César Doroteo “Teo”

Y con estas revelaciones, la Inteligencia Artificial ya ha deducido quién podría ganar, donde esta ha apostado por el luchador profesional que ha conquistado al mundo entero: Alberto “El Patrón” del Río, donde nos dijo lo siguiente: “Si tuviera que apostar a uno solo, me inclino por Alberto “El Patrón” del Río. Tiene el perfil completo: fuerza, carácter, identidad visible, y ya ha dicho cosas que sugieren que va con mentalidad fuerte”.

Aunque dejó ver a su favorito, la misma Inteligencia Artificial comprende que La Granja VIP México es un reality donde TODO puede pasar, por ello finalizó con lo siguiente:

“También creo que Jawy Méndez tiene muchas posibilidades de jugar bien, enganchar al público y ser un rival muy fuerte para la final”.

¿Cuándo inicia La Granja VIP México?

Será este próximo domingo 12 de octubre cuando inicie este increíble reality show, el cuál será conducido por Adal Ramones, Kristal Silva y Alex Garza, figuras de la televisión mexicana que día con día nos mantendrán al tanto de todo lo que sucede en La Granja, hasta el mínimo detalle.

A este elenco de conductores se sumarán como parte de panelistas Lola Cortés, Flor Rubio, Linet Puente, Ferka y Rey Grupero. La parte de contenido digital estará a cargo de la influencer conocida como Malleza. Con este gran combo, ¿Ya estás listo para el gran inicio La Granja VIP México?