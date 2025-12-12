AL MOMENTO: Este es el granjero que ganó La Salvación este jueves en La Granja VIP, ellos son los nominados

Estamos a muy poco de la gran Final de La Granja VIP , y ninguno de nuestros granjeros quiere quedarse fuera de este hecho sin precedentes, por lo que todos los nominados han buscado librarse de la placa.

Para sorpresa de todos, fue Kim Shantal quien logró La Salvación este jueves, por lo que ha logrado estar más cerca de la Final de este reality que tantos grandes momentos nos ha dado.

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP de la semana 9?

Para malas noticias de algunos, uno de nuestros granjeros tendrá que abandonar el reality en estas últimas instancias, siendo estos los nominados:

Alberto “El Patrón” Del Río

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez



Sin duda alguna esta es una gran oportunidad para que los tan importantes fandoms hagan lo suyo y correr a votar por sus granjeros favoritos.

¿Cómo votar en La Granja VIP México?

Como semana a semana, los fandoms se han hecho notar, lo más seguro es que ya sepas cómo votar por tu granjero, pero aún así te compartiremos cómo es que puedes hacerlo.

Debes de ingresar a nuestro sitio oficial y votar por el granjero que quieres que se quede, o en su defecto repartir tus 10 votos DIARIOS.

Tienes la posición de conseguir 10 votos extras si respondes una breve y sencilla encuesta, por lo que TÚ podrías hacer la diferencia.

Si prefieres votar a través de nuestra app de TvAztecaEnVivo, debes de entrar al apartado de La Granja VIP y de igual manera usar tus 10 votos diarios a tu gusto.

Poco a poco todo se comienza a perfilar rumbo a la Final de La Granja VIP, donde, todo, TODO podría suceder! Por lo que los participantes no deben de bajar la guardia ¿Quién es tu favorito para ganar?

