La competencia también tiene espacio para los momentos de diversión y esta vez los granjeros pudieron olvidarse por un rato de las estrategias, las diferencias y las preocupaciones por la eliminación. Kevyn anunció una noche de pijamada que terminó convirtiéndose en un plan muy especial para todos los habitantes de La Granja VIP, quienes tuvieron la oportunidad de disfrutar juntos de una serie coreana. La dinámica tomó por sorpresa a los participantes, pues no se trató de una noche cualquiera. Entre pijamas y un ambiente más relajado, los granjeros recibieron una invitación para adentrarse en el mundo de los K-dramas, un género que ha ganado popularidad entre el público gracias a sus historias de romance, drama y momentos inesperados.

Los Granjeros disfrutan de un K-drama durante su pijamada

Como parte de la actividad, los participantes pudieron reunirse para ver el primer capítulo de una serie coreana, convirtiendo el espacio de convivencia en una especie de noche de cine. La propuesta permitió que todos compartieran una experiencia diferente sin tener que preocuparse por las tareas habituales de la granja.

La elección del entretenimiento también le dio un toque especial a la velada, pues los K-dramas se han convertido en todo un fenómeno entre quienes disfrutan de las producciones asiáticas. Sus historias suelen combinar romance, comedia y situaciones que mantienen a los espectadores atentos a cada episodio. Así, los granjeros tuvieron la oportunidad de conocer una historia nueva y disfrutar de un momento de descanso en compañía de sus compañeros. Además, la pijamada representó una pausa en la convivencia cotidiana, donde las conversaciones y las actividades relacionadas con el juego suelen ocupar buena parte de sus días.

Niurka y Julio Camejo Los Granjeros disfrutan una cita con los K-dramas en La Granja VIP (La Granja VIP)

Aunque todavía queda por descubrir qué opiniones tendrán los participantes sobre la producción y si alguno terminará convirtiéndose en fan de este tipo de series, la noche dejó una postal diferente de La Granja VIP. Entre tantas tensiones propias de la competencia, esta vez los granjeros cambiaron las discusiones por una historia coreana y una pijamada para compartir.