Los problemas entre los granjeros continúan dando de qué hablar y esta vez los protagonistas fueron Kunno y Ernesto, quienes tuvieron un momento de tensión luego de una broma que no terminó de la mejor manera. Aunque Ernesto decidió acercarse para ofrecerle una disculpa, parece que sus palabras no fueron suficientes para que Kunno dejara atrás lo sucedido. Todo comenzó después de un intercambio en el que ambos terminaron discutiendo. Sin embargo, Ernesto explicó que, aunque posteriormente le dijo a Kunno que todo había sido una broma, hubo una parte del enfrentamiento en la que sí estaba hablando en serio. Esta aclaración dejó ver que no todo había sido un juego, como inicialmente pudo parecer.

Ernesto reconoce que pudo ofender a Kunno

Al darse cuenta de que la situación pudo haber molestado a su compañero, Ernesto decidió acercarse para hablar con él y ofrecerle una disculpa. Durante la conversación, le pidió que lo perdonara si en algún momento lo había ofendido, pues aseguró que su intención era jugar y que no buscaba hacerlo sentir mal. No obstante, también fue sincero al reconocer que sí hubo un momento en el que le habló en serio durante la discusión, antes de aclararle que se trataba de una broma.

Pese al intento de Ernesto por arreglar las cosas, Kunno no pareció estar dispuesto a aceptar sus disculpas. De hecho, dejó bastante clara su postura al asegurar que no lo iba a perdonar, por lo que el acercamiento no consiguió la reconciliación que su compañero esperaba. Este intercambio dejó en evidencia que, aunque para Ernesto el asunto pudo haber sido parte de un juego, para Kunno las cosas no quedaron tan sencillas de resolver. Ahora queda la incógnita de si ambos podrán dejar atrás este desencuentro o si la situación terminará provocando nuevas diferencias dentro de La Granja VIP.