La Granja VIP se encuentra a mitad de temporada, es por ello que la competencia cada día sube de nivel, debido a que los Granjeros se encuentran creando estrategias para seguir en el juego y llegar a ser uno de los posibles finalistas. Recuerda que tú, el público, tienes la última decisión, ya que con tus votos puedes salvar a unos de los Granjeros que se encuentran en la Tabla de Nominados. La hora límite para votar el día de hoy es a las 11:59 p.m., pero no te preocupes, pues mañana podrás seguir votando a primera hora del día.

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¿Quiénes son los Granjeros Nominados en riesgo de ser el Eliminado del próximo domingo?

Después de que ayer se jugara por la Salvación en la Granja VIP, la Tabla de Nominados quedó de la siguiente manera:

Natalia Alcocer: Subió a la Tabla por decisión de Kevyn, quien obtuvo el poder del Huevo Dorado.

Subió a la Tabla por decisión de Kevyn, quien obtuvo el poder del Huevo Dorado. “Mono” Osuna: Quedó clavado en la Tabla hasta el domingo por cometer una falta en contra de Tlacoyo.

Quedó clavado en la Tabla hasta el domingo por cometer una falta en contra de Tlacoyo. Ivonne Montero: Tras recibir la mayoría de votos durante La Asamblea quedó Nominado.

Tras recibir la mayoría de votos durante La Asamblea quedó Nominado. Julio Camejo: Fue el segundo en recibir la mayoría de votos durante La Asamblea por lo que subió también a la Tabla de Nominados.

Recuerda que todo puede cambiar en este viernes de Traición, pues Daniela Alexis, “La Bebeshita”, tiene el poder de sacar a un Nominado de la Tabla y de colocar a un Granjero en su lugar.

¿Ivonne Montero, el eslabón más débil de La Granja VIP?

Ivonne Montero ha estado en la mira de varios Granjeros para ser la próxima Eliminada de La Granja VIP; sin embargo, varias veces se ha salvado de llegar a la Tabla final de Nominados. Durante esta novena semana en el reality, el quipo de “La Resistencia” y el de “Los Disfuncionales” han comentado que quieren que Ivonne quede clavada en la Tabla de Nominados hasta el día domingo para poder enfrentarse a los demás por medio de los votos del público.