Hoy fue el Jueves de La Salvación, donde Ivonne Montero, Daniela “Bebeshita” y Julio Camejo se enfrentaron para poder salir de la Tabla de Nominados. Así que en la lista de Nominados actualizada encontramos a Mario “Mono” Osuna, Natalia Alcocer, Julio Camejo e Ivonne Montero, quienes deberán hacer lo posible por salvarse en los días que restan de la semana 9 en La Granja VIP.

¿Por qué Mario “Mono” Osuna fue fijado a la Tabla de Nominados?

A diferencia de los demás Granjeros que están en la lista de nominados actualizada que tienen posibilidad de salir de la Tabla, Mario “Mono” Osuna no tendrá esa posibilidad en la semana 9, ya que su nombre permanece fijado en la placa hasta La Gala del domingo.

Dicha decisión se debe a que el Granjero le grito de forma brusca a Tlacoyo, quien es el perro adoptado y el Granjero 21de La Granja VIP. Ante sus acciones negativas fue posicionado en la Tabla, pero mantenía cierta posibilidad de salir de la placa con las siguientes dinámicas de la semana.

Pero todo cambio, cuando ayer en La Asamblea, Natalia Alcocer uso un poder que tenía para fijar al Granjero, aumentando las posibilidades de eliminación en La Gala del domingo, razón por la que no pudo participar en La Salvación de hoy, ni podrá participar en La Traición del viernes.

¿Qué pasa en La Traición de mañana?

El viernes de La Traición es un momento clave para los Granjeros que se encuentran en la lista de nominados actualizada, ya que el ganador de La Salvación podrá escoger a qué Granjero sacar de la Tabla de Nominados. Sin embargo, deberá meter a otro Granjero a la placa para el domingo.

Así que los siguientes movimientos que se realicen en La Granja VIP, serán claves para que puedan permanecer por más tiempo en el reality, en especial ahora que solamente quedan 11 Granjeros.