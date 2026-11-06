Bebeshita apunta contra Natalia Alcocer tras su cruce en La Granja VIP: “Está loca, no deja de humillarme”

Daniela Alexis “Bebeshita” cuestionó los comentarios de Natalia Alcocer después de su enfrentamiento en La Granja VIP. Durante una conversación con Mario “Mono” Osuna, la granjera retomó lo ocurrido y aseguró que las palabras de su compañera le parecían una forma de humillación.

“Está loca, güey, está loca, se transformó”, expresó al hablar de Natalia. Enseguida añadió: “Y ahorita con esto no dejas de humillarme”. Así describió su percepción del intercambio que ambas habían protagonizado durante la dinámica de echar tierra.

¿Qué dijo Bebeshita sobre Natalia Alcocer en La Granja VIP?

La conversación con Mono Osuna permitió conocer lo que Daniela pensaba después del cara a cara. Al recordar los señalamientos de Alcocer, sostuvo que sus palabras terminaban hablando de quien las pronunciaba: “Al final habla más de ella, güey. Solo me está insultando”.

Su reclamo se centró en la manera en que Natalia se había dirigido a ella. Bebeshita consideró que estaba recibiendo insultos y volvió sobre ese punto mientras conversaba con su compañero, una vez concluido el intercambio frente a los demás granjeros.

El jueves 5 de noviembre, durante La Salvación, los nominados también pudieron participar en la dinámica de echar tierra. Daniela eligió a Natalia y le reclamó los comentarios que, según ella, había hecho sobre su cuerpo, además de defender su manera de vestir y hablar. Alcocer respondió con señalamientos sobre la forma en que Bebeshita se había expuesto durante el programa.

Cuando llegó su turno de echar tierra, Natalia Alcocer aseguró que Daniela tenía buen corazón, pero también hizo comentarios sobre sus operaciones y su vida sentimental. Bebeshita le respondió que había comenzado bien y después se estaba burlando; además, afirmó que no se arrepentía de enamorarse y que volvería a hacerlo porque le gustaba amar. Durante esta gala, Natalia fue la granjera que acumuló la tierra y quedó fuera del juego de La Salvación.