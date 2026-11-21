Mario “Mono” Osuna le dijo a Daniela Alexis “Bebeshita” que no entendía qué le gustaba de Kevyn “Bicolor” Contreras. Durante la conversación en La Granja VIP, Kunno le preguntó si seguía cerca de él porque lo consideraba el favorito del público. La granjera respondió con su propia lectura de cómo la ven los seguidores de Bicolor.

¿Qué respondió Bebeshita cuando Kunno le preguntó por Kevyn Bicolor?

“Es que yo no te puedo entender nada, güey, ni el 1%”, le dijo Mono a Bebeshita. Para explicar su postura, puso varios ejemplos de lo que, a su juicio, podría hacer que alguien quisiera seguir cerca de otra persona. Entre ellos mencionó que la tratara bien o que la procurara. Después, Kunno llevó la conversación al juego con una pregunta sobre el apoyo que podría tener Kevyn fuera de la Granja. “¿O estás ahí porque crees que es el favorito del público?”, le planteó.

Bebeshita le respondió que, en su opinión, seguir cerca de Bicolor podía perjudicarla. “Ay, bebé, creo que estar con él me empeora más a mí. Su público me odia”, dijo. Luego explicó que, cuando intenta dejarle de hablar, le cuesta mantener la distancia si ve que sus tres compañeros siguen conversando y riéndose con él. Desde su perspectiva, ella termina quedando en una posición incómoda cuando ya dejó de hablarle y el resto del grupo sigue conviviendo con él.

¿Qué les pidió Bebeshita a sus compañeros de La Granja VIP?

Bebeshita precisó qué esperaba de ellos cuando Kevyn hiciera algún comentario o una broma. “No te estoy diciendo que lo trates mal”, aclaró. Lo que les pidió fue que dejaran de celebrarle las bromas. La granjera también reconoció que a ella le costaba más tomar distancia y dejó en manos de sus compañeros la decisión de apoyarla. “Pueden ayudarme o no, es su decisión”, les dijo. Todos respondieron que lo iban a hacer pero que ella debía terminar esa relación.