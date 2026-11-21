La semana 11 de La Granja VIP Segunda Temporada se definirá con el voto del público. Después de que Copetes activó la Traición Doble, Manelyk González y Bebeshita terminaron juntas en la tabla de nominados. Este sábado 21 y domingo 22 de noviembre puedes apoyar a tu Granjero favorito para que siga en la competencia.

La aplicación oficial para votar es TV Azteca En Vivo, disponible gratis para Android y iPhone. Si ya la tienes instalada, busca la opción “¡Vota por tu Granjero Favorito!”. Al seleccionarla se abrirá el portal donde se registran los votos.

¿Cómo votar en La Granja VIP desde la app de TV Azteca?

Puedes descargar TV Azteca En Vivo desde Google Play o App Store. También puedes participar desde el navegador con el enlace directo para votar en La Granja VIP.

Abre la aplicación y selecciona “¡Vota por tu Granjero Favorito!”. Elige a quien quieras salvar. Puedes darle tus 10 votos diarios a un solo nominado o repartirlos entre varios. Envía la votación y espera el mensaje de confirmación.

En el mismo portal puedes conseguir 10 votos adicionales al completar una encuesta. El voto es a favor de la permanencia, así que selecciona a quien quieras seguir viendo en el reality.

App para votar este fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en La Granja VIP Segunda temporada App para votar este fin de semana del viernes 2 al domingo 4 de octubre de 2026 en La Granja VIP 2 (La Granja VIP)

¿Quiénes son los nominados de La Granja VIP este fin de semana?

Ivonne Montero ganó el Juego de Salvación del jueves y el viernes usó su poder para sacar a Kunno de la tabla. Después nominó a Bebeshita, quien tuvo que enviar a Manelyk a la placa por la Traición Doble que activó Copetes. Así quedó la lista después de la gala del viernes.

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Daniela Alexis “Bebeshita”

Manelyk González

¿Hasta qué hora se puede votar el domingo 22 de noviembre?

La Gala de Eliminación comienza el domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo del centro de México, por Azteca UNO. Durante la transmisión se conocerá quién se convierte en el eliminado número 11 de la temporada.

El cierre de la votación se anunciará en vivo durante la gala. Si ya tienes a tu favorito, puedes enviarle tus votos desde el sábado o hacerlo el domingo antes del anuncio de Adal Ramones.