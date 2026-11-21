La Bebeshita ha expresado preocupación por su cabello y Manelyk González le dio un consejo de belleza para que su cabellera crezca más rápido y de manera saludable: poner anticonceptivos en el shampoo. Te decimos si este truco en verdad funciona.

Antes de ingresar a La Granja VIP la Bebeshita se decoloró el pelo y se puso extensiones, pero con el paso de las semanas tuvo que quitárselas y ahora muestra una cabellera corta y de su color natural, lo que la hace sentir incómoda porque le gusta experimentar.

Kunno le recomendó que se cortara el cabello porque lo tiene muy maltratado, pero la influencer dijo que quiere que le crezca. Entonces Manelyk le recomendó dejar de ponerse tantos productos y simplemente agregar anticonceptivos al shampo.

La reina de los realities aseguró que gracias a eso hoy luce una cabellera larga y saludable.

¿Funciona poner anticonceptivos en el shampoo para que crezca el cabello?

Si quieres probar el truco de agregar anticonceptivos a tu shampoo para que te crezca el cabello, ten cuidado, debes tomar algunas precauciones si quieres ver resultados que, es importante decir, no están garantizados.

Cabello (Anna Bizon/Freepik)

De acuerdo con el portal especializado en salud, Medical News Today, hay que saber qué tipo de anticonceptivos utilizar debido a que los que contienen más estrógeno sí pueden favorecer el crecimiento capilar, pero los que tienen alto contenido de andrógenos pueden tener el efecto contrario y provocar la caída.

Además, este truco de belleza tiene varios inconvenientes, por ejemplo, las píldoras están formuladas para ser ingeridas y absorbidas a través del tracto digestivo, es decir, no tendrán el mismo efecto si son aplicadas de forma tópica.

Por otra parte, el shampoo permanece muy poco tiempo en el cuero cabelludo por lo que es difícil que las hormonas penetren la barrera cutánea y lleguen a los folículos.

Así, no existen estudios rigurosos que hayan comprobado que los anticonceptivos con estrógeno promuevan el crecimiento del cabello, por lo que lo mejor es siempre consultar a un especialista.