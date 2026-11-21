Cinco Granjeros necesitan el respaldo del público para seguir en La Granja VIP Segunda Temporada. Este sábado 21 de noviembre puedes apoyar a tu favorito desde tu celular o computadora. Para participar, entra a la página oficial de votaciones de La Granja VIP.

La votación es gratuita y tienes 10 votos diarios. Puedes usarlos todos para apoyar a un mismo nominado o repartirlos entre varios. Cada voto suma a favor de la permanencia del Granjero que elijas.

¿Cómo votar hoy en La Granja VIP paso a paso?

Entra al portal de votaciones. También puedes llegar desde la sección VOTA de La Granja VIP en el sitio de Azteca UNO. Busca a tu Granjero favorito entre los nominados que aparecen en pantalla. Asigna tus votos al participante que quieres salvar o distribúyelos entre tus favoritos. Presiona el botón para enviar tu votación y verifica que aparezca la confirmación.

Si prefieres votar desde la app TV Azteca En Vivo, abre la aplicación y toca el banner “¡Vota por tu Granjero Favorito!”. Desde ahí llegarás al mismo portal. La app está disponible gratis para Android y iPhone.

Votaciones en La Granja VIP Votaciones en La Granja VIP Segunda Temporada (Crédito: IA)

¿Cómo conseguir 10 votos extra en La Granja VIP?

Después de enviar tus primeros 10 votos, revisa si aparece la opción para obtener 10 adicionales. La plataforma puede pedirte que respondas una encuesta o registres tu correo electrónico. Sigue las indicaciones que aparezcan en pantalla.

Cuando se habiliten los votos extra, asígnalos a los nominados que quieras apoyar y envíalos. De esta manera puedes llegar a 20 votos en total.

¿Por quiénes puedes votar este sábado 21 de noviembre?

La tabla de la semana 11 cambió el viernes. Ivonne Montero, quien ganó el Juego de Salvación del jueves, sacó a Kunno de la lista y nominó a Bebeshita. Copetes activó la Traición Doble y Bebeshita tuvo que mandar a Manelyk a la tabla. Estos son los cinco nominados.

Mario “Mono” Osuna

Kevyn “Bicolor” Contreras

Niurka Marcos

Daniela Alexis “Bebeshita”

Manelyk González

¿Hasta cuándo puedes votar en La Granja VIP?

La Gala de Eliminación comienza el domingo 22 de noviembre a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Azteca UNO. Ahí se conocerá al eliminado número 11 de la temporada.

Adal Ramones anunciará el cierre de la votación durante la transmisión. Hasta el momento no se ha confirmado una hora exacta para ese anuncio. Si ya elegiste a tu favorito, puedes enviar tus votos desde este sábado.